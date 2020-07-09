У Луцьку можуть відкрити офіс «Дія.Бізнес»





Про це йшлося під час засідання постійної комісії Луцької міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджетів та фінансів 23 листопада, пише



Як повідомив член комісії, депутат Луцької міської ради, голова фракції «Громадянський рух «СВІДОМІ» Тарас Шкітер, в Україні існує національний проєкт з розвитку підприємництва. Проєкт ініційований Міністерством цифрової трансформації в партнерстві з компанією «Huawei Україна», який називається «Дія.Бізнес». Це цифрова платформа, яка діє в мережі Інтернет.



«По Україні вже почали відкриватися офлайн фронт-офіси цього проєкту. Окрім міст мільйонників, вони відкрилися і в менших містах, наприклад, у Тернополі та Ужгороді. В Ужгороді, наприклад, відкриття такого офісу профінансувало Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) та компанія Nokia», – зазначив Тарас Шкітер.



Депутат поцікавився, чи була комунікація міськради з Міністерством цифрової трансформації з приводу відкриття офісу у Луцьку. На думку Тараса Шкітера, це досить дієвий проєкт, започаткований одним із найбільш ефективних міністерств. Тож варто відкрити такий офіс і в Луцьку, адже це буде активним поштовхом для розвитку міста. Як додав політик, в цьому офісі функціонуватиме колцентр, який надаватиме різноманітні консультації громадянам. Зокрема, щодо сплати податків тощо. Більшість з цих послуг вже можна отримати у порталі «Дія», однак, для надання консультаційних послуг більш зручним буде саме офлайн офіс.



Як зазначив директор департаменту економічної політики Луцької міської ради Борис Смаль, представники Луцької міської ради комунікували із Мінцифри щодо відкриття такого офісу у Луцьку.



«В міністерстві запропонували міськраді самостійно відшукати кошти для відкриття цього офісу. Також Луцькрада самостійно повинна знайти приміщення. Щодо технічних питань можливого відкриття такого офісу в обласному центрі Волині – Луцькрада консультується із фахівцями ЛНТУ. Щодо пошуку джерел фінансування – тривають перемовини з підприємцями», – поінформував Борис Смаль.



Тарас Шкітер наголосив на тому, що потрібно посилити співпрацю з Мінцифрою, аби такий офіс у Луцьку все ж відкрили, адже він дасть можливість лучанам швидко отримувати консультацію з тих чи інших питань.



«Сьогодні вже не той час, коли потрібно дзвонити в те чи інше управління на стаціонарний телефон, де ніхто не бере слухавки. Бажано, щоб можна було написати повідомлення у месенджер і одразу отримати відповідь. Для налагодження роботи офісу Мінцифри готове надавати свій софт», – додав Тарас Шкітер.



«Дія.Бізнес» – це масштабна ініціатива з розвитку українського бізнесу. Проєкт має дві складові: онлайн-платформу «Дія.Бізнес» і офлайн — центри підтримки підприємців.



На порталі можна отримати безплатні консультації, пройти навчання в безоплатній онлайн-школі для підприємців (навчатись), ознайомитися з картою об’єктів інфраструктури організацій підтримки бізнесу тощо. Також там створений єдиний каталог сервісів та можливостей, який регулярно оновлюється. На порталі є каталог бізнес-ідей, довідник підприємця, актуальні новини та кейси.



Мінцифри працює над тим, щоб такі центри підтримки підприємців «Дія.Бізнес» були розміщені в кожному місті України з населенням понад 50 000 осіб. Першим відкрили центр підтримки підприємців у Харкові 1 липня 2020 року за адресою. Пізніше такі центри з'явилися в Миколаєві, Києві, Черкасах, Одесі, Полтаві та Ужгороді.



Нагадаємо, що Міністерство цифрової трансформації співпрацює з Google, щоб припинити блокування каналів українських ютуберів.

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