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«Життя в червоній зоні»: медіа Волині влаштовують спільний інформаційний марафон

«Життя в червоній зоні»: медіа Волині влаштовують спільний інформаційний марафон
25 листопада о 19:30 Суспільний мовник Волині спільно із місцевими медіа — телеканалом «12 канал», Інформаційним агентством ВолиньPost та телеканалом «Конкурент TV» — проведуть спільний інформаційний марафон «Життя в червоній зоні».

«Ситуація з пандемією в країні критична, висока кількість хворих на COVID, щодня чуємо невтішну статистику щодо померлих. А темпи вакцинації усе ще бажають кращого, люди часто легковажать і не дотримуються умов карантину. І за таких обставин Суспільний мовник Волині вважає своїм завданням активізувати просвітницьку діяльність, більше інформувати про стан в регіоні, спонукати людей вакціонуватися і дбати про безпеку своїх родин. Ми запросили колег з інших ЗМІ об’єднати зусилля і таким чином охопити якнайширшу аудиторію глядачів. Це унікальний досвід спільного прямого ефіру. І ми маємо надію, що така співпраця буде ефективною», — розповів продюсер Суспільне Волинь Костянтин Лоцман.

Трансляцію спільного ефіру в режимі онлайн вестимуть зі студії Суспільного. Троє ведучих телеканалів почергово у тематичних блоках спілкуватимуться із запрошеними експертами. Це перша масштабна колаборація трьох телеканалів на Волині.

«Наш спільний захід приречений на увагу аудиторії з кількох причин. По-перше, чи не вперше волинські медіа об’єднуються, щоб сказати щось гучніше, щоб достукатися до кожного. По-друге, попри зрозумілість теми червоної зони — у людей є купа невирішених питань. І часто — через недостовірність чи неповноту інформації, яку вони отримують. Спробуємо виправити і це. І по-третє, одне з головних питань, яке ми ставимо – це “а що далі?”. А це, погодьтеся, хвилює усіх — і ковіддисидентів, і антивакцинаторів, і ревнителів доказової медицини, і решту наших громадян», — каже керівник «12 каналу» Юрій Ричук.

За словами директорки телеканалу «Конкурент TV» Олександри Куртєєвої, серед питань, що обговорять — доступність вакцини, робота центрів і пунктів щеплень, темпи вакцинації в області, черги на щеплення та отримання COVID-документів, відсторонення від роботи невакцинованих працівників, обов’язковість щеплення та протипоказання, міфи про вакцинацію, досвід інших країн та міст щодо вакцинальної кампанії.

«Телепроєкт покликаний розкрити глядачам всі аспекти життя в «червоній» зоні, а також показати досвід інших країн і міст. Зокрема, телеканал «Конкурент TV» висвітлюватиме третій блок ефіру: Червона зона: Вакцинація. Запрошені гості: заступниця голови Волинської ОДА Людмила Тимощук, міський голова міста Моршин Руслан Ільницький. Трансляція відбуватиметься одночасно в ефірах провідних медіа: Суспільне Волинь, “Конкурент TV” та “12 канал”», — говорить Олександра Куртєєва.

Від Суспільне Волинь ефір вестиме журналістка Олена Чернуха, яка у своєму блоці марафону говоритиме про дистанційне навчання в умовах червоної зони. Зокрема, як налагоджений процес, як відбувається онлайн навчання. Присутній у студії психолог порадить батькам і дітям, як налаштуватися у домашніх умовах на навчання та як з користю ці нові знання засвоювати.

«На Волині на дистанційному навчанні наразі залишається орієнтовно 70 шкіл, левова частка з яких припадає на Луцьку громаду. Тому зі спікером Віталієм Бондарем, директором департаменту освіти Луцької міської ради будемо говорити про рівень вакцинації освітян та перебіг дистанційного навчання. Звучатимуть в ефірі коментарі дітей, педагогів і батьків Луцької ЗОШ №12, яка першою завдяки 100% вакцинації працівників повернулася до навчання у школі. Які знання отримують учні під час дистанційного навчання, яка якість дистанційного навчання та які є зауваження до самого процесу — прокоментує Ангеліна Корець, начальниця управління Державної служби якості освіти у Волинській області. Наприкінці розмови своїм досвідом дистанційного навчання з волинянами поділиться скайпом педагог з Люблінського воєводства Республіка Польща, — розповіла Олена Чернуха. — В умовах червоної зони діти повинні безперервно здобувати освіту, навіть дистанційно, тому мета нашого ефіру: показати усі плюси і мінуси цього процесу. Він не повинен бути випробуванням для батьків, дітей і вчителів. Як працювати в нових викликах та адаптуватися без нервів і стресів до реалій дистанційного навчання — про усе це детально глядачі дізнаються під час телемарафону».

Переглянути ефір можна наживо в ефірах телеканалів: UA: ВОЛИНЬ, «12 канал», «Конкурент TV», на сайті, фейсбук-сторінці та на ютуб-каналі Суспільного мовника, а також на платформах Інформаційного агентства ВолиньPost.

Фрагменти марафону згодом прозвучать у передачах Українського радіо Луцьк.

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Теги: марафон, телеканали, червона зона
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