25 листопада на Волині: гортаючи календар

Цього дня народилися екоактивістта депутат Луцької міської радиОсобисте свято відзначають і уродженець Волині, член Спілки письменників Українита відеооператорта член виконкому Рожищенської міської ради, приватний підприємець, волонтер25 листопада за православним календарем іменини у Іванів та Ніл.Вітаємо усіх волинян, у яких сьогоднішній день святковий, та бажаємо їм здоров’я, радості й достатку.У світі сьогодні відзначається Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства над жінками.На Волині цього дня у 1956 році почала виходити перша друкована колгоспна багатотиражка – газета «Колгоспник», орган первинної партійної організації у селі Смідин тодішнього Луківського району.25 листопада 1991 рік – вийшла в ефір перша пробна передача Волинського державного телебачення.25 листопада 2004 року у ніч з 25 на 26 листопада обласна рада на позачерговій сесії висловила недовіру голові ОДА Анатолію Французу і взяла всю повноту влади у свої руки.