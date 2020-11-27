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За що проголосували депутати на «ювілейній» сесії. ВІДЕО

За що проголосували депутати на «ювілейній» сесії. ВІДЕО
24 листопада пройшла 22 «ювілейна» сесія – рік депутатської діяльності Громадянського Руху «Свідомі».

Про основні питання та рішення та питання, які розглядались, у вечірньому Прайм-Таймі телеканалу Конкурент TV розповів керівник депутатської фракції Громадянський Рух «Свідомі» Тарас Шкітер.

Він розповів, що його команда прозвітувалась за цей депутатський рік. Тому що, за його словами, надзвичайно важливо не забувати про свої обов'язки, якщо ти досягнув певної посади. Бо, ставши депутатами, не всі відповідально ставляться до своєї роботи.

«Ми ще покажемо Лучанам, що вони віддали свій голос за нас не просто так», – зазначає Шкітер.

Зокрема, на сесії розглядалось таке важливе питання щодо допомоги дітям, які опинились без батьківської підтримки та в складних життєвих обставинах. Керівник фракції вважає, що система поширення інформації та допомоги таким дітям є надто повільно та не організовано. Він також зазначив, що люди, які хочуть допомогти у таких ситуаціях, на своєму шляху натраплять на багато перепон, тому це питання потрібно якось вирішувати та спрощувати систему, що триває нині.

Також на сесії розглядалось питання щодо підтримки фермерської діяльності. Адже «Свідомі» є не тільки депутатами Луцька, але й Луцької громади, що містить в собі ще 35 населених пунктів. Тому підтримка фермерів є дуже важливим завданням для фракції.

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Теги: Луцьк, депутати, сесія
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