В Україні з'являться «новорічні» п'ять гривень: як виглядатиме нова монета. ФОТО





Про це повідомляється на сайті



"Монету номіналом 5 гривень виготовлено з нейзильберу, категорія якості карбування - "спеціальний анциркулейтед", маса - 16,5 г, діаметр - 35,0 мм, тираж - 50 тисяч штук (у тому числі 20 тисяч у сувенірній упаковці). Гурт монети - рифлений", - йдеться у повідомленні регулятора.



Як виглядає "святкова" монета



На аверсі монети розміщено: угорі - малий Державний Герб України, праворуч від якого напис півколом УКРАЇНА; на дзеркальному тлі по колу зображені 12 символів східного календаря, у центрі кола - стилізований годинник зі стрілкою, що вказує на тигра - символ року, під стрілкою - 2022; унизу ліворуч напис півколом 5 ГРИВЕНЬ; на матовому тлі зображені стилізовані під українську витинанку символи кожної пори року: сніжинка (угорі), квітка (праворуч), ягода (унизу), листок (ліворуч); логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України (ліворуч від символу кролика).



На реверсі монети зображено стилізований символ східного календаря 2022 року - тигра, якого оточують по колу стилізовані символи, притаманні кожній порі року: сніжинки (угорі праворуч), квітки (унизу праворуч), плоди (унизу ліворуч), гілки (угорі ліворуч).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Національний банк України з 9 грудня вводить в обіг "новорічну" монету "Рік Тигра", присвячену одній із тварин дванадцятирічного східного календаря.Про це повідомляється на сайті НБУ "Монету номіналом 5 гривень виготовлено з нейзильберу, категорія якості карбування - "спеціальний анциркулейтед", маса - 16,5 г, діаметр - 35,0 мм, тираж - 50 тисяч штук (у тому числі 20 тисяч у сувенірній упаковці). Гурт монети - рифлений", - йдеться у повідомленні регулятора.На аверсі монети розміщено: угорі - малий Державний Герб України, праворуч від якого напис півколом УКРАЇНА; на дзеркальному тлі по колу зображені 12 символів східного календаря, у центрі кола - стилізований годинник зі стрілкою, що вказує на тигра - символ року, під стрілкою - 2022; унизу ліворуч напис півколом 5 ГРИВЕНЬ; на матовому тлі зображені стилізовані під українську витинанку символи кожної пори року: сніжинка (угорі), квітка (праворуч), ягода (унизу), листок (ліворуч); логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України (ліворуч від символу кролика).На реверсі монети зображено стилізований символ східного календаря 2022 року - тигра, якого оточують по колу стилізовані символи, притаманні кожній порі року: сніжинки (угорі праворуч), квітки (унизу праворуч), плоди (унизу ліворуч), гілки (угорі ліворуч).

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