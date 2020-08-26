вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

В Україні з'являться «новорічні» п'ять гривень: як виглядатиме нова монета. ФОТО

В Україні з'являться «новорічні» п'ять гривень: як виглядатиме нова монета. ФОТО
Національний банк України з 9 грудня вводить в обіг "новорічну" монету "Рік Тигра", присвячену одній із тварин дванадцятирічного східного календаря.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

"Монету номіналом 5 гривень виготовлено з нейзильберу, категорія якості карбування - "спеціальний анциркулейтед", маса - 16,5 г, діаметр - 35,0 мм, тираж - 50 тисяч штук (у тому числі 20 тисяч у сувенірній упаковці). Гурт монети - рифлений", - йдеться у повідомленні регулятора.

Як виглядає "святкова" монета

На аверсі монети розміщено: угорі - малий Державний Герб України, праворуч від якого напис півколом УКРАЇНА; на дзеркальному тлі по колу зображені 12 символів східного календаря, у центрі кола - стилізований годинник зі стрілкою, що вказує на тигра - символ року, під стрілкою - 2022; унизу ліворуч напис півколом 5 ГРИВЕНЬ; на матовому тлі зображені стилізовані під українську витинанку символи кожної пори року: сніжинка (угорі), квітка (праворуч), ягода (унизу), листок (ліворуч); логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України (ліворуч від символу кролика).
В Україні з'являться «новорічні» п'ять гривень: як виглядатиме нова монета. ФОТО

На реверсі монети зображено стилізований символ східного календаря 2022 року - тигра, якого оточують по колу стилізовані символи, притаманні кожній порі року: сніжинки (угорі праворуч), квітки (унизу праворуч), плоди (унизу ліворуч), гілки (угорі ліворуч).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Україна, монета, обіг
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Червона» зона у Луцьку: що змінилося і куди ми змогли зайти без ковід-документа. ЕКСПЕРИМЕНТ
Нові правила перевезень: чи можна з Луцька поїхати в іншу область без вакцинації. ЕКСПЕРИМЕНТ
Проїзд у маршрутках Луцька тепер коштуватиме 8 гривень
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В Україні з'являться «новорічні» п'ять гривень: як виглядатиме нова монета. ФОТО
Сьогодні, 15:10
У громаді на Волині у школах замінять вікна. ФОТО
Сьогодні, 14:58
На Волині на хабарі у 10 тисяч гривень затримали директора держпідприємства у лісовій сфері. ФОТО
Сьогодні, 14:51
У Луцьку у двох будинках через збій електрики понад 20 людей застрягли в ліфтах
Сьогодні, 14:30
На трасі Львів-Луцьк тимчасово обмежили рух транспорту
Сьогодні, 14:14
Схожі новини
Нацбанк ввів в обіг пам'ятну десятигривневу монету до Дня пам'яті полеглих захисників України Нацбанк ввів в обіг пам'ятну десятигривневу монету до Дня пам'яті полеглих захисників України
26 серпень, 2020, 17:00
В Україні з'являться нові п'ятигривневі монети В Україні з'являться нові п'ятигривневі монети
16 січень, 2019, 13:52
В Україні припиняють карбування дрібних монет В Україні припиняють карбування дрібних монет
30 червень, 2018, 12:00
Волинське управління Нацбанку одним з перших отримає гривні-монети Волинське управління Нацбанку одним з перших отримає гривні-монети
21 квітень, 2018, 22:38
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В Україні з'являться «новорічні» п'ять гривень: як виглядатиме нова монета. ФОТО
Сьогодні, 15:10
 0
У громаді на Волині у школах замінять вікна. ФОТО
Сьогодні, 14:58
 0
На Волині на хабарі у 10 тисяч гривень затримали директора держпідприємства у лісовій сфері. ФОТО
Сьогодні, 14:51
 0
У Луцьку у двох будинках через збій електрики понад 20 людей застрягли в ліфтах
Сьогодні, 14:30
 0
На трасі Львів-Луцьк тимчасово обмежили рух транспорту
Сьогодні, 14:14
 0
Медіа
відео
1/8