вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Як працює у Луцьку пункт обігріву і яку допомогу там можна отримати. ФОТО. ВІДЕО

Як працює у Луцьку пункт обігріву і яку допомогу там можна отримати. ФОТО. ВІДЕО
У Луцькому територіальному центрі соціального обслуговування у зв'язку з погіршенням погодних умов облаштували пункт обігріву на першому поверсі будівлі на вулиці Данила Галицького, 18.

Пункт тут функціонує цілодобово, – повідомила Суспільному заступниця директора терцентру Лариса Колядко.

Кожен, хто прийде до пункту обігріву, може пообідати, прийняти душ, підстригтися, випрати білизну, взяти необхідні теплі речі та взуття в кімнаті дарованих речей.

Як розповіла соціальна робітниця Валентина Гичук, з настанням холодів щодня приходять 10-15 людей за допомогою, проте нині для всіх катастрофічно не вистачає взуття.
Як працює у Луцьку пункт обігріву і яку допомогу там можна отримати. ФОТО. ВІДЕО

Людині, котра прийде до пункту обігріву у вечірній час, сторож вимірює температуру, — каже заступниця директора. В умовах карантину в пункті задля безпеки користуються масками та антисептиками.

"Якщо звертаються у нічні години, то у нас є людина, сторож, який може пустити. Нагріти, щоб був чай, печиво. В основному на ніч у нас ідуть продукти швидкого приготування", – зазначила Лариса Колядко.
Як працює у Луцьку пункт обігріву і яку допомогу там можна отримати. ФОТО. ВІДЕО

Можливості переночувати у терцентрі немає через відсутність ліжок, однак є лавки, де в разі гострої потреби можна відпочити. У такому людям дають ще ковдру та подушку, – говорить Лариса Колядко.

"Якщо людина має гостру потребу і їй немає де бути вночі, то ми можемо дати подушку, ковдру і вона може принаймні тут переночувати", – каже заступниця директора терцентру.
Як працює у Луцьку пункт обігріву і яку допомогу там можна отримати. ФОТО. ВІДЕО

Минулого року до пункту обігріву, який діяв у Луцькому терцентрі, звернулося 16 людей, із яких шестеро осіб упродовж місяця перебували на постійному обігріві в закладі, – зазначила соціальна працівниця Світлана Синюк. Говорить: цьогоріч до пункту обігріву ніхто не звертався.

Загалом у Луцькій територіальній громаді визначили перелік із семи місць, де діятимуть тимчасові пункти обігріву. Скільки коштів на них витратять з міського бюджету – не підрахували, – повідомив Суспільному начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міськради Юрій Кирилюк.

"Ми їх ще будемо обстежувати, будемо дивитися, що туди треба. Ці пункти – це будинки культури, фельдшерські пункти та інші місця, де можна буде зігрітися, де є опалення, де люди можуть перебувати таку негоду", – каже посадовець.

Зі слів Юрія Кирилюка, тимчасові пункти обігріву у зимовий період працюватимуть, коли температура повітря знизиться до 15 градусів морозу.
Як працює у Луцьку пункт обігріву і яку допомогу там можна отримати. ФОТО. ВІДЕО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: пункт обігріву, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Червона» зона у Луцьку: що змінилося і куди ми змогли зайти без ковід-документа. ЕКСПЕРИМЕНТ
Нові правила перевезень: чи можна з Луцька поїхати в іншу область без вакцинації. ЕКСПЕРИМЕНТ
Проїзд у маршрутках Луцька тепер коштуватиме 8 гривень
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Стріляли та заживо «похоронили»: у поліції розповіли деталі побиття таксиста у Ківерцях. ФОТО
Сьогодні, 16:35
У Ковельраді виділили 200 тисяч на передплату газети
Сьогодні, 16:30
Як працює у Луцьку пункт обігріву і яку допомогу там можна отримати. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 16:17
У селі на Волині за понад 1 млн реконструювали початкову школу
Сьогодні, 15:58
«Моя родина навчила мене радіти кожній дрібниці у житті», – Валентин Приходько
Сьогодні, 15:47
Схожі новини
У Луцький геріатричний пансіонат поселили чоловіка, який місяць жив у пункті обігріву У Луцький геріатричний пансіонат поселили чоловіка, який місяць жив у пункті обігріву
25 лютий, 10:20
У Луцьку перевірили пункт обігріву: які зафіксували порушення. ФОТО У Луцьку перевірили пункт обігріву: які зафіксували порушення. ФОТО
26 січень, 18:40
Повідомили, де на Волині організували пункти обігріву Повідомили, де на Волині організували пункти обігріву
12 грудень, 2018, 09:17
Повідомили, коли і де відкриють пункти обігріву у Луцьку Повідомили, коли і де відкриють пункти обігріву у Луцьку
06 грудень, 2018, 14:18
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Стріляли та заживо «похоронили»: у поліції розповіли деталі побиття таксиста у Ківерцях. ФОТО
Сьогодні, 16:35
 0
У Ковельраді виділили 200 тисяч на передплату газети
Сьогодні, 16:30
 0
Як працює у Луцьку пункт обігріву і яку допомогу там можна отримати. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 16:17
 0
У селі на Волині за понад 1 млн реконструювали початкову школу
Сьогодні, 15:58
 0
«Моя родина навчила мене радіти кожній дрібниці у житті», – Валентин Приходько
Сьогодні, 15:47
 0
Медіа
відео
1/8