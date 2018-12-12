Як працює у Луцьку пункт обігріву і яку допомогу там можна отримати. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 16:17
У Луцькому територіальному центрі соціального обслуговування у зв'язку з погіршенням погодних умов облаштували пункт обігріву на першому поверсі будівлі на вулиці Данила Галицького, 18.
Пункт тут функціонує цілодобово, – повідомила Суспільному заступниця директора терцентру Лариса Колядко.
Кожен, хто прийде до пункту обігріву, може пообідати, прийняти душ, підстригтися, випрати білизну, взяти необхідні теплі речі та взуття в кімнаті дарованих речей.
Як розповіла соціальна робітниця Валентина Гичук, з настанням холодів щодня приходять 10-15 людей за допомогою, проте нині для всіх катастрофічно не вистачає взуття.
Людині, котра прийде до пункту обігріву у вечірній час, сторож вимірює температуру, — каже заступниця директора. В умовах карантину в пункті задля безпеки користуються масками та антисептиками.
"Якщо звертаються у нічні години, то у нас є людина, сторож, який може пустити. Нагріти, щоб був чай, печиво. В основному на ніч у нас ідуть продукти швидкого приготування", – зазначила Лариса Колядко.
Можливості переночувати у терцентрі немає через відсутність ліжок, однак є лавки, де в разі гострої потреби можна відпочити. У такому людям дають ще ковдру та подушку, – говорить Лариса Колядко.
"Якщо людина має гостру потребу і їй немає де бути вночі, то ми можемо дати подушку, ковдру і вона може принаймні тут переночувати", – каже заступниця директора терцентру.
Минулого року до пункту обігріву, який діяв у Луцькому терцентрі, звернулося 16 людей, із яких шестеро осіб упродовж місяця перебували на постійному обігріві в закладі, – зазначила соціальна працівниця Світлана Синюк. Говорить: цьогоріч до пункту обігріву ніхто не звертався.
Загалом у Луцькій територіальній громаді визначили перелік із семи місць, де діятимуть тимчасові пункти обігріву. Скільки коштів на них витратять з міського бюджету – не підрахували, – повідомив Суспільному начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міськради Юрій Кирилюк.
"Ми їх ще будемо обстежувати, будемо дивитися, що туди треба. Ці пункти – це будинки культури, фельдшерські пункти та інші місця, де можна буде зігрітися, де є опалення, де люди можуть перебувати таку негоду", – каже посадовець.
Зі слів Юрія Кирилюка, тимчасові пункти обігріву у зимовий період працюватимуть, коли температура повітря знизиться до 15 градусів морозу.
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Пункт тут функціонує цілодобово, – повідомила Суспільному заступниця директора терцентру Лариса Колядко.
Кожен, хто прийде до пункту обігріву, може пообідати, прийняти душ, підстригтися, випрати білизну, взяти необхідні теплі речі та взуття в кімнаті дарованих речей.
Як розповіла соціальна робітниця Валентина Гичук, з настанням холодів щодня приходять 10-15 людей за допомогою, проте нині для всіх катастрофічно не вистачає взуття.
Людині, котра прийде до пункту обігріву у вечірній час, сторож вимірює температуру, — каже заступниця директора. В умовах карантину в пункті задля безпеки користуються масками та антисептиками.
"Якщо звертаються у нічні години, то у нас є людина, сторож, який може пустити. Нагріти, щоб був чай, печиво. В основному на ніч у нас ідуть продукти швидкого приготування", – зазначила Лариса Колядко.
Можливості переночувати у терцентрі немає через відсутність ліжок, однак є лавки, де в разі гострої потреби можна відпочити. У такому людям дають ще ковдру та подушку, – говорить Лариса Колядко.
"Якщо людина має гостру потребу і їй немає де бути вночі, то ми можемо дати подушку, ковдру і вона може принаймні тут переночувати", – каже заступниця директора терцентру.
Минулого року до пункту обігріву, який діяв у Луцькому терцентрі, звернулося 16 людей, із яких шестеро осіб упродовж місяця перебували на постійному обігріві в закладі, – зазначила соціальна працівниця Світлана Синюк. Говорить: цьогоріч до пункту обігріву ніхто не звертався.
Загалом у Луцькій територіальній громаді визначили перелік із семи місць, де діятимуть тимчасові пункти обігріву. Скільки коштів на них витратять з міського бюджету – не підрахували, – повідомив Суспільному начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міськради Юрій Кирилюк.
"Ми їх ще будемо обстежувати, будемо дивитися, що туди треба. Ці пункти – це будинки культури, фельдшерські пункти та інші місця, де можна буде зігрітися, де є опалення, де люди можуть перебувати таку негоду", – каже посадовець.
Зі слів Юрія Кирилюка, тимчасові пункти обігріву у зимовий період працюватимуть, коли температура повітря знизиться до 15 градусів морозу.
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