Як працює у Луцьку пункт обігріву і яку допомогу там можна отримати. ФОТО. ВІДЕО





Пункт тут функціонує цілодобово, – повідомилаЛариса Колядко.



Кожен, хто прийде до пункту обігріву, може пообідати, прийняти душ, підстригтися, випрати білизну, взяти необхідні теплі речі та взуття в кімнаті дарованих речей.



Як розповіла соціальна робітниця Валентина Гичук, з настанням холодів щодня приходять 10-15 людей за допомогою, проте нині для всіх катастрофічно не вистачає взуття.



Людині, котра прийде до пункту обігріву у вечірній час, сторож вимірює температуру, — каже заступниця директора. В умовах карантину в пункті задля безпеки користуються масками та антисептиками.



"Якщо звертаються у нічні години, то у нас є людина, сторож, який може пустити. Нагріти, щоб був чай, печиво. В основному на ніч у нас ідуть продукти швидкого приготування", – зазначила Лариса Колядко.



Можливості переночувати у терцентрі немає через відсутність ліжок, однак є лавки, де в разі гострої потреби можна відпочити. У такому людям дають ще ковдру та подушку, – говорить Лариса Колядко.



"Якщо людина має гостру потребу і їй немає де бути вночі, то ми можемо дати подушку, ковдру і вона може принаймні тут переночувати", – каже заступниця директора терцентру.



Минулого року до пункту обігріву, який діяв у Луцькому терцентрі, звернулося 16 людей, із яких шестеро осіб упродовж місяця перебували на постійному обігріві в закладі, – зазначила соціальна працівниця Світлана Синюк. Говорить: цьогоріч до пункту обігріву ніхто не звертався.



Загалом у Луцькій територіальній громаді визначили перелік із семи місць, де діятимуть тимчасові пункти обігріву. Скільки коштів на них витратять з міського бюджету – не підрахували, – повідомив Суспільному начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міськради Юрій Кирилюк.



"Ми їх ще будемо обстежувати, будемо дивитися, що туди треба. Ці пункти – це будинки культури, фельдшерські пункти та інші місця, де можна буде зігрітися, де є опалення, де люди можуть перебувати таку негоду", – каже посадовець.



Зі слів Юрія Кирилюка, тимчасові пункти обігріву у зимовий період працюватимуть, коли температура повітря знизиться до 15 градусів морозу.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцькому територіальному центрі соціального обслуговування у зв'язку з погіршенням погодних умов облаштували пункт обігріву на першому поверсі будівлі на вулиці Данила Галицького, 18.Пункт тут функціонує цілодобово, – повідомила Суспільному заступниця директора терцентруКожен, хто прийде до пункту обігріву, може пообідати, прийняти душ, підстригтися, випрати білизну, взяти необхідні теплі речі та взуття в кімнаті дарованих речей.Як розповіла соціальна робітниця, з настанням холодів щодня приходять 10-15 людей за допомогою, проте нині для всіх катастрофічно не вистачає взуття.Людині, котра прийде до пункту обігріву у вечірній час, сторож вимірює температуру, — каже заступниця директора. В умовах карантину в пункті задля безпеки користуються масками та антисептиками."Якщо звертаються у нічні години, то у нас є людина, сторож, який може пустити. Нагріти, щоб був чай, печиво. В основному на ніч у нас ідуть продукти швидкого приготування", – зазначила Лариса Колядко.Можливості переночувати у терцентрі немає через відсутність ліжок, однак є лавки, де в разі гострої потреби можна відпочити. У такому людям дають ще ковдру та подушку, – говорить Лариса Колядко."Якщо людина має гостру потребу і їй немає де бути вночі, то ми можемо дати подушку, ковдру і вона може принаймні тут переночувати", – каже заступниця директора терцентру.Минулого року до пункту обігріву, який діяв у Луцькому терцентрі, звернулося 16 людей, із яких шестеро осіб упродовж місяця перебували на постійному обігріві в закладі, – зазначила соціальна працівниця. Говорить: цьогоріч до пункту обігріву ніхто не звертався.Загалом у Луцькій територіальній громаді визначили перелік із семи місць, де діятимуть тимчасові пункти обігріву. Скільки коштів на них витратять з міського бюджету – не підрахували, – повідомив Суспільному начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міськради Юрій Кирилюк."Ми їх ще будемо обстежувати, будемо дивитися, що туди треба. Ці пункти – це будинки культури, фельдшерські пункти та інші місця, де можна буде зігрітися, де є опалення, де люди можуть перебувати таку негоду", – каже посадовець.Зі слів Юрія Кирилюка, тимчасові пункти обігріву у зимовий період працюватимуть, коли температура повітря знизиться до 15 градусів морозу.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію