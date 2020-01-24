За кошти ДФРР на Волині реалізують вісім проєктів: перелік

На Волині погодили попередній перелік проєктів, що можуть реалізовуватися за кошти ДФРР у 2022 році, аби подати його у Міністерство розвитку громад України. Про це інформує пресслужба ВОДА.Загалом обласна комісія оцінювала 44 проєкти за чотирма критеріями – актуальність, ефективність, співфінансування, а також залучення інвестицій.Слід зауважити, що цього року Мінрегіон вніс істотні зміни до порядку відбору проєктів, що можуть фінансуватися за кошти ДФРР.«Згідно нових умов, наступного року фінансування за кошти Державного фонду регіонального розвитку повинні отримати перехідні об’єкти, аби у 2022 році завершити їхнє будівництво. Також обов’язковою умовою є реалізація проєктів, що сприяють розвитку регіону.Перехідним об’єктом на Волині є школа у селі Стобихівка Камінь-Каширського району. У вволинській обласній адміністрації вважають, що цей проєкт є першочерговим, і у 2022 році усі будівельні роботи у навчальному закладі повинні бути завершені.Окрім того, до переліку перехідних об’єктів на наступний рік додалися: спорткомплекс в смт Торчин Луцького району та спортивний комплекс на базі практики спортивно-оздоровчого табору «Гарт» на оз. Світязь Ковельського району.Окрім того, на виконання вимоги Мінрегіону щодо обов’язкової реалізації проєктів, що сприяють розвитку регіону, обрали реконструкцію учбово-лабораторного корпусу ЛНТУ та медичного інституту на базі ВНУ імені Лесі Українки.Також до переліку ввійшов дитячий садок у селі Струмівка Луцького району, що включений до програми Президента України«Велике будівництво». Окрім того, за результатами голосування, він набрав найбільшу кількість балів.Наступний проєкт, за який члени регіональної комісії віддали найбільше голосів це – реконструкція комунального закладу «Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №13» у Луцьку.Окрім того, членами регіональної комісії було висловлено пропозицію щодо включення до переліку проєктів, що можуть фінансуватися за рахунок коштів ДФРР у 2022 році проєкт реконструкції стадіону «Колос» у м. Горохові.Таким чином, попередній перелік обласних проєктів, що можуть реалізовуватися за кошти ДФРР у 2022 році, який члени регіональної комісії погодили для подання Мінрегіону виглядає так:– будівництво загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів в с. Стобихівка Камінь-Каширського району;– будівництво мультифункціонального спортивного комплексу на базі практики спортивно-оздоровчого табору «Гарт» на оз. Світязь Ковельського району;– будівництво спортивного комплексу в смт Торчин Луцького району;– реконструкція учбово-лабораторного корпусу Б-3 з пристосуванням під креативний хаб «Art Tech» в Луцькому національному технічному університеті;– капітальний ремонт Навчально-наукового методичного інституту у Волинському національному університеті імені Лесі Українки;– будівництво дитячого садка в с. Струмівка Луцького району;– реконструкція комунального закладу «Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №13» у Луцьку;– реконструкція стадіону «Колос» (спортивних майданчиків і покриття бігових доріжок та секторів) в м. Горохові.