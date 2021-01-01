Показали, який вигляд має оновлена площа біля РАЦСу в Луцьку. ФОТО

Ігор Поліщук прозвітував про хід робіт на площі Героїв Майдану.



Про це мер міста написав у



“Облаштування площі перед Палацом урочистих подій майже завершено. За кілька днів вмикаємо освітлення, доставляємо фігурні лавки, завершуємо окремі дрібні деталі, а майстри завершують роботу з гранітним каменем”, – написав Ігор Поліщук.



Нагадаємо,



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міський голова Луцькапрозвітував про хід робіт на площі Героїв Майдану.Про це мер міста написав у фейсбуці “Облаштування площі перед Палацом урочистих подій майже завершено. За кілька днів вмикаємо освітлення, доставляємо фігурні лавки, завершуємо окремі дрібні деталі, а майстри завершують роботу з гранітним каменем”, – написав Ігор Поліщук.Нагадаємо, реконструкцію площі розпочали у серпні 2021 року.

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