На Волині під час руху загорівся потяг. ВІДЕО
Сьогодні, 21:33
На території Волинської області під час руху загорівся вантажний потяг.
Подія сталася на колії у Зимнівській громаді, - повідомляють у соцмережах.
Під час руху у селі Бубнів колишнього Локачинського району неподалік від переїзду сталося загоряння у голові поїзда. Пожежу в тепловозі ліквідували рятувальники.
На місці також працювали медики.
За словами очевидців після того, як вогонь загасили потяг поїхав далі.
Відео пожежі опублікувала у фейсбуці користувачка з ніком Надія Головенко.
Таке відео з місця події опублікували на стрінці видання БУГ.
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Подія сталася на колії у Зимнівській громаді, - повідомляють у соцмережах.
Під час руху у селі Бубнів колишнього Локачинського району неподалік від переїзду сталося загоряння у голові поїзда. Пожежу в тепловозі ліквідували рятувальники.
На місці також працювали медики.
За словами очевидців після того, як вогонь загасили потяг поїхав далі.
Відео пожежі опублікувала у фейсбуці користувачка з ніком Надія Головенко.
Таке відео з місця події опублікували на стрінці видання БУГ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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