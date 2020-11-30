На Волині під час руху загорівся потяг. ВІДЕО

На території Волинської області під час руху загорівся вантажний потяг.Подія сталася на колії у Зимнівській громаді, - повідомляють у соцмережах.Під час руху у селі Бубнів колишнього Локачинського району неподалік від переїзду сталося загоряння у голові поїзда. Пожежу в тепловозі ліквідували рятувальники.На місці також працювали медики.За словами очевидців після того, як вогонь загасили потяг поїхав далі.Відео пожежі опублікувала у фейсбуці користувачка з ніком Надія Головенко.Таке відео з місця події опублікували на стрінці видання БУГ.