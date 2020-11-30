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На Волині під час руху загорівся потяг. ВІДЕО

На Волині під час руху загорівся потяг. ВІДЕО
На території Волинської області під час руху загорівся вантажний потяг.

Подія сталася на колії у Зимнівській громаді, - повідомляють у соцмережах.

Під час руху у селі Бубнів колишнього Локачинського району неподалік від переїзду сталося загоряння у голові поїзда. Пожежу в тепловозі ліквідували рятувальники.

На місці також працювали медики.

За словами очевидців після того, як вогонь загасили потяг поїхав далі.

Відео пожежі опублікувала у фейсбуці користувачка з ніком Надія Головенко.







Таке відео з місця події опублікували на стрінці видання БУГ.


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Теги: пожежа, потяг, Бубнів
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