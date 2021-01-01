У Ковелі пенсіонер скоїв самогубство





Про це Інформаційному агенству ВолиньPost повідомили у правоохоронних органах.



Зазначають, що чоловік вистрибнув з вікна п’ятиповерхового будинку. Поліція та екстрена допомога не змогла його врятувати.



Загиблому було 75 років. Як зазначають місцеві ЗМІ, чоловік працював лікарем-реаніматологом Ковельської центральної районної лікарні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі учора, 26 листопада, на вулиці Кониського чоловік здійснив самогубство.Про цеповідомили у правоохоронних органах.Зазначають, що чоловік вистрибнув з вікна п’ятиповерхового будинку. Поліція та екстрена допомога не змогла його врятувати.Загиблому було 75 років. Як зазначають місцеві ЗМІ, чоловік працював лікарем-реаніматологом Ковельської центральної районної лікарні.

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