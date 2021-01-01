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У Ковелі пенсіонер скоїв самогубство

У Ковелі пенсіонер скоїв самогубство
У Ковелі учора, 26 листопада, на вулиці Кониського чоловік здійснив самогубство.

Про це Інформаційному агенству ВолиньPost повідомили у правоохоронних органах.

Зазначають, що чоловік вистрибнув з вікна п’ятиповерхового будинку. Поліція та екстрена допомога не змогла його врятувати.

Загиблому було 75 років. Як зазначають місцеві ЗМІ, чоловік працював лікарем-реаніматологом Ковельської центральної районної лікарні.

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Теги: Ковель, самогубство
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