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Третій тиждень «червоної» зони на Волині: як змінилася кількість пасажирських перевезень. ВІДЕО

Третій тиждень «червоної» зони на Волині: як змінилася кількість пасажирських перевезень. ВІДЕО
Третій тиждень червоної зони на Волині добряче вдарив по пасажирських перевезеннях. Водії діляться: такого ще не бачили. Доводиться вирушати в дорогу з п’ятьма, а то й одним пасажиром.

Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.

Без ковід-сертифікатів пасажирів не беруть, бо ж по дорозі – перевірки. А штраф за невакцинованих людей у салоні платити неохота. Бо ж 17 тисяч гривень на дорозі не лежать.

Людей на автостанції мало. Більшість з тих, кого зустріли журналісти 12 каналу, невакциновані і певнять, що не збираються. Далеко їхати необхідності нема, а якщо вона виникне, то оберуть інший транспорт.



Диспетчери Луцької автостанції №1 підтвердили, що ситуація з міжобласними перевезеннями нині значно гірша, аніж до запровадження червоної зони. Зараз не виконуються рейси у Вінницю, Івано-Франківськ та Хмельницький. Скоротили кількість рейсів на Львів та Вараш. Загалом з луцької автостанції курсує менше на 60 рейсів. Проблем з маршрутами всередині області, запевняють, немає.


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Теги: пасажирські перевезення, карантин, Луцьк, Волинь, червона зона
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