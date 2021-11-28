Тисяча Зеленського: як її отримають пенсіонери у селах





Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв'ю Радіо Свобода, передає



«Стосовно того, хто зможе скористатися цією тисячею гривень, то це всі громадяни України, які отримали дві дози вакцини, незалежно від того, коли вони отримали», — розповів він.



Згідно з його словами, ця програма буде працювати з 19 грудня поточного року і до 18 грудня 2022 року. Гроші можна буде витратити лише на напрямки, що найбільше постраждали від епідемії: креативні індустрії, кіно, театри, музеї, спортивні центри і перевезення всередині України (авіа і залізничні).



«Програмою зможуть скористатися через додаток або портал «Дія» ті, хто мають відповідні ковідні сертифікати з двома дозами. «Дія» сформує відповідну платіжну картку, якою можна буде скористатися лише на ці п’ять напрямів, які постраждали від COVID», — заявив Шмигаль.



Водночас, відповідаючи на запитання, чи зможе пенсіонерка в селі скористатися цією тисячею, прем’єр заявив, що «Дія» є у всіх.



«А куди вона її використає? Креативної індустрії там немає, музеїв теж. Вона нікуди не їздить. І їй ця тисяча, можливо, знадобилася би більше, ніж всім нам тут», — запитав журналіст.



«Можливо. Для цього ми маємо програми підтримки пенсіонерів і доплачуємо 500 гривень 80+, 400 гривень — 75+. Відповідно буде цього року 70+ – 300 гривень. І далі наступні роки — 65 і 60. Відповідно ми будемо охоплювати всіх пенсіонерів. Плюс є індексація пенсій», — відповів на запитання очільник уряду.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Отримати компенсацію у тисячу гривень за повний курс вакцинації від коронавірусу зможуть всі українці, а не лише ті, хто вакцинується наразі.Про це повідомив прем’єр-міністр Українив інтерв'ю Радіо Свобода, передає Слово і Діло. «Стосовно того, хто зможе скористатися цією тисячею гривень, то це всі громадяни України, які отримали дві дози вакцини, незалежно від того, коли вони отримали», — розповів він.Згідно з його словами, ця програма буде працювати з 19 грудня поточного року і до 18 грудня 2022 року. Гроші можна буде витратити лише на напрямки, що найбільше постраждали від епідемії: креативні індустрії, кіно, театри, музеї, спортивні центри і перевезення всередині України (авіа і залізничні).«Програмою зможуть скористатися через додаток або портал «Дія» ті, хто мають відповідні ковідні сертифікати з двома дозами. «Дія» сформує відповідну платіжну картку, якою можна буде скористатися лише на ці п’ять напрямів, які постраждали від COVID», — заявив Шмигаль.Водночас, відповідаючи на запитання, чи зможе пенсіонерка в селі скористатися цією тисячею, прем’єр заявив, що «Дія» є у всіх.«А куди вона її використає? Креативної індустрії там немає, музеїв теж. Вона нікуди не їздить. І їй ця тисяча, можливо, знадобилася би більше, ніж всім нам тут», — запитав журналіст.«Можливо. Для цього ми маємо програми підтримки пенсіонерів і доплачуємо 500 гривень 80+, 400 гривень — 75+. Відповідно буде цього року 70+ – 300 гривень. І далі наступні роки — 65 і 60. Відповідно ми будемо охоплювати всіх пенсіонерів. Плюс є індексація пенсій», — відповів на запитання очільник уряду.

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