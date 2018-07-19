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На Волині браконьєри вбили козулю. ФОТО

На Волині браконьєри вбили козулю. ФОТО
28 листопада працівники групи оперативного реагування ДП «Турійське ЛГ» під час рейду у загальнозоологічному заказнику місцевого значення «Озерянський» затримали браконьєрів.

Про це повідомляє пресслужба Волинського ОУЛМГ.

Чоловіки вполювали козулю. Де саме – встановлює слідство.

Проте факт браконьєрства підтвердився вже в результаті перевірки документів.

Встановлено, що чоловіки полювали із незаповненою ліцензією, не внесли необхідні відомості у картку обліку добутої дичини. Крім того, одна з рушниць теж виявилася незаконною.

Такий документ із грубими порушеннями – а саме незаповнену ліцензію – видали користувачі мисливських угідь – Ковельське «СЛАТ «Тур». За цим фактом також відбудеться перевірка.

Нині тривають слідчі дії.
На Волині браконьєри вбили козулю. ФОТО
На Волині браконьєри вбили козулю. ФОТО
На Волині браконьєри вбили козулю. ФОТО

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Теги: козуля, вбивство, браконьєри, Волинь
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