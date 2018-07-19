На Волині браконьєри вбили козулю. ФОТО
Сьогодні, 19:39
28 листопада працівники групи оперативного реагування ДП «Турійське ЛГ» під час рейду у загальнозоологічному заказнику місцевого значення «Озерянський» затримали браконьєрів.
Про це повідомляє пресслужба Волинського ОУЛМГ.
Чоловіки вполювали козулю. Де саме – встановлює слідство.
Проте факт браконьєрства підтвердився вже в результаті перевірки документів.
Встановлено, що чоловіки полювали із незаповненою ліцензією, не внесли необхідні відомості у картку обліку добутої дичини. Крім того, одна з рушниць теж виявилася незаконною.
Такий документ із грубими порушеннями – а саме незаповнену ліцензію – видали користувачі мисливських угідь – Ковельське «СЛАТ «Тур». За цим фактом також відбудеться перевірка.
Нині тривають слідчі дії.
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Про це повідомляє пресслужба Волинського ОУЛМГ.
Чоловіки вполювали козулю. Де саме – встановлює слідство.
Проте факт браконьєрства підтвердився вже в результаті перевірки документів.
Встановлено, що чоловіки полювали із незаповненою ліцензією, не внесли необхідні відомості у картку обліку добутої дичини. Крім того, одна з рушниць теж виявилася незаконною.
Такий документ із грубими порушеннями – а саме незаповнену ліцензію – видали користувачі мисливських угідь – Ковельське «СЛАТ «Тур». За цим фактом також відбудеться перевірка.
Нині тривають слідчі дії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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