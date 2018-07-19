На Волині браконьєри вбили козулю. ФОТО

28 листопада працівники групи оперативного реагування ДП «Турійське ЛГ» під час рейду у загальнозоологічному заказнику місцевого значення «Озерянський» затримали браконьєрів.Про це повідомляє пресслужба Волинського ОУЛМГ.Чоловіки вполювали козулю. Де саме – встановлює слідство.Проте факт браконьєрства підтвердився вже в результаті перевірки документів.Встановлено, що чоловіки полювали із незаповненою ліцензією, не внесли необхідні відомості у картку обліку добутої дичини. Крім того, одна з рушниць теж виявилася незаконною.Такий документ із грубими порушеннями – а саме незаповнену ліцензію – видали користувачі мисливських угідь – Ковельське «СЛАТ «Тур». За цим фактом також відбудеться перевірка.Нині тривають слідчі дії.