Золоті злитки і чималі знижки: новорічні пропозиції нерухомості від компанії «Єврохолдінг»*

Наближається пора новорічних свят. Цей період асоціюється із подарунками, покупками та приємнощами. А що може бути кращою і приємнішою покупкою, ніж купівля власного житла? Ми підготували найцікавіші пропозиції від забудовника, компанії «Єврохолдінг». Це допоможе вам швидко зорієнтуватися на ринку нерухомості Луцька та придбати бажані об’єкти за найбільш привабливою та вигідною ціною.Тут уже будують 10 поверх комплексу та за купівлю квартири на різдвяні свята дарують своїм покупцям золоті злитки як символ стабільності, добробуту і достатку. Завітайте у консультаційний центр, обирайте квартиру та дізнавайтесь, скільки золота ви отримаєте у подарунок.На пентхауси та 3-кімнатні квартири у «Kyiv Sky» діє лояльна програма розтермінування.Перший внесок може бути 20% від встановленої вартості квартири, а тривалість розтермінування – до 36 місяців.Користуючись програмою розтермінування, також вигідно купувати паркінг - 0% переплат та до 36 місяців розтермінування, покупець обирає розмір першого внеску, залишок ділять на рівномірні щомісячні платежі.Четвертий будинок вже має 99% готовності і доступні до продажу ще 3 квартири. Будують 10 поверх третього будинку та четвертий поверх 5-го будинку, якщо поспішити, то можна ще обрати найкращі поверхи та планування.Отже, у «Dream Town» різдвяна знижка – до 40 000 грн на купівлю квартири. Тут ідеальні квартири для сім’ї, ретельно продумані планування, скверик на подвір’ї, панорамні вікна, яскравий фасад, підземний паркінг.Пропонують також до 24 місяців безвідсоткового розтермінування платежів за паркомісце та гараж. Мінімальний перший внесок – від 30%Підземний паркінг вже готовий до заїзду вашого авто. Тут безпечно та комфортно: відеоохорона, система автоматичного пожегасіння, вентиляція, антиковзаюче покриття. А гаражі будують у 5 та 6 будинках: площі від 17,8 м. кв., зручний заїзд, захисні металеві ролетні ворота.Комерційні приміщення можна купити з розтермінуванням та без переплат. Площі від 38 кв.м, з можливістю самостійного вибору розташування внутрішніх перегородок та дизайну, великий простір для ідей. Приміщення пристосовані для офісів, магазинів, аптеки, фітнес-залів та інших цільових призначень.Місце у підземному паркінгу – зі знижкою до 42 000 грн. Переваги підземного паркінгу у «Яровиці»: ліфт з під’їзду, відеоспостереження, вентиляція, автоматичне освітлення, антиковзаюче покриття.Оренда комерційних площ – від 99 грн кв.м. Локація «Яровиці» - максимально комфортний простір для бізнесу: зручна транспортна розв’язка, близькість потенційної клієнтури, паркінг, охорона комплексу, доглянута прилегла територія, освітлення, наявність всіх необхідних комунікацій, панорамні вікна, індивідуальне опалення, вільне планування.До 9 000 грн знижки – на придбання комірки. Якщо ви хочете назавжди забути про заставлені балкони і забиті антресолі, комірка – просто ідеальний варіант.Пропозиції діють до 31 грудня 2021 року. Деталіше – у менеджерів комплексів.