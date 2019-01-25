Умовно засудили винуватця смертельної аварії на Волині





Про це пише



Як йдеться у матеріалах справи Маневицького районного суду, смертельна ДТП сталася у серпні цього року на автодорозі сполученням Луцьк – Маневичі.



21 серпня поблизу села Ситниця Луцького району 26-річний водій за кермом «BMW 320» на польській реєстрації не обрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу, а потім автомобіль з'їхав у кювет та перекинувся.



Окрім водія, в салоні перебувало двоє пасажирів – 25-річний та 31-річний чоловіки.



Під час аварії молодший пасажир отримав тупу травму тіла у вигляді множинних зламів ребер із забоями та розривами внутрішніх органів, які й стали причиною смерті. Інший пасажир також отримав численні ушкодження.



У суді обвинувачений повністю визнав свою вину та додав, що на момент скоєння ДТП не перебував у стані алкогольного сп’яніння.



Постраждалий пасажир та представник загиблого волинянина просили суд не карати суворо винуватця аварії.



Враховуючи щире каяття обвинуваченого та тяжкість скоєного злочину, суд присудив йому три роки позбавлення волі і позбавив на рік права керувати всіма видами транспортних засобів. Проте замінив призначене покарання на два роки іспитового строку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині судили водія, через якого загинув один із пасажирів, а інший травмувався.Про це пише ІА Волинські новини. Як йдеться у матеріалах справи Маневицького районного суду, смертельна ДТП сталася у серпні цього року на автодорозі сполученням Луцьк – Маневичі.21 серпня поблизу села Ситниця Луцького району 26-річний водій за кермом «BMW 320» на польській реєстрації не обрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу, а потім автомобіль з'їхав у кювет та перекинувся.Окрім водія, в салоні перебувало двоє пасажирів – 25-річний та 31-річний чоловіки.Під час аварії молодший пасажир отримав тупу травму тіла у вигляді множинних зламів ребер із забоями та розривами внутрішніх органів, які й стали причиною смерті. Інший пасажир також отримав численні ушкодження.У суді обвинувачений повністю визнав свою вину та додав, що на момент скоєння ДТП не перебував у стані алкогольного сп’яніння.Постраждалий пасажир та представник загиблого волинянина просили суд не карати суворо винуватця аварії.Враховуючи щире каяття обвинуваченого та тяжкість скоєного злочину, суд присудив йому три роки позбавлення волі і позбавив на рік права керувати всіма видами транспортних засобів. Проте замінив призначене покарання на два роки іспитового строку.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію