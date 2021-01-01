«Відповідальний та чуйний поліцейський»: колеги прокоментували загибель патрульного у Ковелі

виявили патрульного поліцейського зі смертельним вогнепальним пораненням в голову.



За попередньою інформацією волинських правоохоронців, 28-річний поліцейський вчинив самогубство.



Усі причини та деталі цієї трагедії наразі встановлюють слідчі ДБР.



Департаментом патрульної поліції проводиться службове розслідування.



Патрульний ніс службу у лавах з 2018 року, характеризувався як відповідальний та чуйний поліцейський, жодних зауважень до виконання ним службових обов'язків не було.

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