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«Відповідальний та чуйний поліцейський»: колеги прокоментували загибель патрульного у Ковелі

«Відповідальний та чуйний поліцейський»: колеги прокоментували загибель патрульного у Ковелі
28 листопада у Ковелі території відділу поліції виявили патрульного поліцейського зі смертельним вогнепальним пораненням в голову.

За попередньою інформацією волинських правоохоронців, 28-річний поліцейський вчинив самогубство.

Усі причини та деталі цієї трагедії наразі встановлюють слідчі ДБР.

Департаментом патрульної поліції проводиться службове розслідування.

Патрульний ніс службу у лавах з 2018 року, характеризувався як відповідальний та чуйний поліцейський, жодних зауважень до виконання ним службових обов'язків не було.

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Теги: поліцейський, ДБР, Ковель, самогубство
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