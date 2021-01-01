Адаптери Kontakt Simon: використання і властивості*





При цьому адаптер не впливає на зміну напруги або електричної потужності.



Якщо ви виявили, що форма вилки є єдиною відмінністю між вашим обладнанням та електричною системою, яку плану'nt використовувати, то за допомогою перехідника для розетки (адаптера) ви зможете досягти бажаного результату.



Для чого потрібні адаптери

Електроніка

Досить часто, коли ви купуєте електричне побутове обладнання, на кшталт пральної машини або холодильника, то стикаєтеся з проблемою, що штепсельна вилка не підходить до жодної із встановлених розеток.



Найбільш поширена проблема — використання перехідників з американських виделок, а не європейських, тому обладнання не сполучається з розетками, оскільки має певні відмінності.



Крім перерахованого вище, існують універсальні адаптери, які можна використовувати як з американськими, так і з європейськими розетками. Ззовні вони складаються з кількох складових частин, які у разі потреби можна від'єднати та експлуатувати.



Якісні



Під час подорожей

Річ у тому, що в різних країнах існують різні стандарти для електричних виделок та розеток. Тож вони мають різноманітні форми по всьому світу.



Вирушаючи в подорож, у вас може виникнути потреба в адаптері або перехіднику для того, щоб перетворити форму ваших силових виделок на форму з торгових точок у тому регіоні, куди ви вирішили відправитися. Наприклад, якщо ваш напрямок – Америка, то непогано було б взяти з собою адаптери для американських розеток. Інакше ви можете просто залишитися без джерела живлення.



Особливості розеток



• Європейські аналоги мають два круглі входи певного діаметру. А американські розетки, своєю чергою, мають два плоскі прорізи, які не зможуть помістити в себе круглий штирок.



• Американські модифікації іноді доповнюються ще третім входом, призначеним для заземлення. А у європейських розетках, як правило, він практично завжди відсутній. Заземлення вважають за краще підключати безпосередньо всередині самого механізму.



• Напруга, яка в Америці досягає максимум 100В, тоді як усі європейські прилади адаптовані до сили струму у 220В.



У чому відмінність адаптера для американської розетки

Сучасні електричні прилади мають унікальну можливість функціонувати в різних мережах. Попри це, параметри цих механізмів можуть мати кардинальні відмінності, оскільки все залежить від регіону.



Саме тому в більшості випадків для того, щоб увімкнути певний побутовий прилад із США, ви повинні придбати спеціальний адаптер для розетки, який підбирають індивідуально, зважаючи на характеристики самого приладу.



Такий адаптер має деякі елементи:



• Круглі входи.

Вони розташовані з однієї зі сторін, проте діаметр і відстань між отворами підігнані під європейські стандарти.



• Плоскі штирі.

Ці компоненти призначені для того, щоб поміщати конструкцію в американську розетку. Залежно від модифікації їх може бути дві або три штуки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Для чого потрібні адаптери і які мають особливості? Варто зазначити, що адаптером або перехідником для розетки називають звичайний роз'єм, який сприяє зміні форми штепсельної вилки для відповідності до розетки.При цьому адаптер не впливає на зміну напруги або електричної потужності.Якщо ви виявили, що форма вилки є єдиною відмінністю між вашим обладнанням та електричною системою, яку плану'nt використовувати, то за допомогою перехідника для розетки (адаптера) ви зможете досягти бажаного результату.Досить часто, коли ви купуєте електричне побутове обладнання, на кшталт пральної машини або холодильника, то стикаєтеся з проблемою, що штепсельна вилка не підходить до жодної із встановлених розеток.Найбільш поширена проблема — використання перехідників з американських виделок, а не європейських, тому обладнання не сполучається з розетками, оскільки має певні відмінності.Крім перерахованого вище, існують універсальні адаптери, які можна використовувати як з американськими, так і з європейськими розетками. Ззовні вони складаються з кількох складових частин, які у разі потреби можна від'єднати та експлуатувати.Якісні Адаптери ви можете придбати в інтернет-магазині Kontakt Simon за максимально вигідними цінами, тож переходьте за посиланням для того, щоб ознайомитись з усім асортиментом та підібрати потрібний вам варіант.Річ у тому, що в різних країнах існують різні стандарти для електричних виделок та розеток. Тож вони мають різноманітні форми по всьому світу.Вирушаючи в подорож, у вас може виникнути потреба в адаптері або перехіднику для того, щоб перетворити форму ваших силових виделок на форму з торгових точок у тому регіоні, куди ви вирішили відправитися. Наприклад, якщо ваш напрямок – Америка, то непогано було б взяти з собою адаптери для американських розеток. Інакше ви можете просто залишитися без джерела живлення.• Європейські аналоги мають два круглі входи певного діаметру. А американські розетки, своєю чергою, мають два плоскі прорізи, які не зможуть помістити в себе круглий штирок.• Американські модифікації іноді доповнюються ще третім входом, призначеним для заземлення. А у європейських розетках, як правило, він практично завжди відсутній. Заземлення вважають за краще підключати безпосередньо всередині самого механізму.• Напруга, яка в Америці досягає максимум 100В, тоді як усі європейські прилади адаптовані до сили струму у 220В.Сучасні електричні прилади мають унікальну можливість функціонувати в різних мережах. Попри це, параметри цих механізмів можуть мати кардинальні відмінності, оскільки все залежить від регіону.Саме тому в більшості випадків для того, щоб увімкнути певний побутовий прилад із США, ви повинні придбати спеціальний адаптер для розетки, який підбирають індивідуально, зважаючи на характеристики самого приладу.• Круглі входи.Вони розташовані з однієї зі сторін, проте діаметр і відстань між отворами підігнані під європейські стандарти.• Плоскі штирі.Ці компоненти призначені для того, щоб поміщати конструкцію в американську розетку. Залежно від модифікації їх може бути дві або три штуки.

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