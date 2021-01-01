Скільки часу дадуть для використання «ковідної» тисячі





Про це повідомила в коментарі Ірина Новікова.



За ці кошти громадяни зможуть:



-придбати абонемент у спортзал чи фітнес-клуб,

-відвідати кінотеатр, театр, музей, концертний зал,

-купити квитки для мандрівок усередині країни - на внутрішні авіа- та залізничні рейси.



Скористатись нарахованою сумою можна буде протягом 4 місяців після дня надходження коштів.



"У разі невикористання, сума буде повернена державі", - повідомила Новікова.

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