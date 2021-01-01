Скільки часу дадуть для використання «ковідної» тисячі
Сьогодні, 15:36
Українці з повним курсом вакцинації зможуть отримати по 1 тисячі гривень. Програма стартує 19 грудня та триватиме впродовж наступного року.
Про це повідомила в коментарі РБК-Україна заступниця міністра економіки Ірина Новікова.
За ці кошти громадяни зможуть:
-придбати абонемент у спортзал чи фітнес-клуб,
-відвідати кінотеатр, театр, музей, концертний зал,
-купити квитки для мандрівок усередині країни - на внутрішні авіа- та залізничні рейси.
Скористатись нарахованою сумою можна буде протягом 4 місяців після дня надходження коштів.
"У разі невикористання, сума буде повернена державі", - повідомила Новікова.
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Про це повідомила в коментарі РБК-Україна заступниця міністра економіки Ірина Новікова.
За ці кошти громадяни зможуть:
-придбати абонемент у спортзал чи фітнес-клуб,
-відвідати кінотеатр, театр, музей, концертний зал,
-купити квитки для мандрівок усередині країни - на внутрішні авіа- та залізничні рейси.
Скористатись нарахованою сумою можна буде протягом 4 місяців після дня надходження коштів.
"У разі невикористання, сума буде повернена державі", - повідомила Новікова.
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Коментарі 1
От така от доброта яка триватиме 4 місяці...
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