«Динамо» у морозному Луцьку розгромило «Верес»: матч був під загрозою зриву



Про перебіг матчу повідомляють



Ще в першій половині дня проведення поєдинку було під питанням. Вночі в Луцьку встановилася мінусова температура, а клуб-господар не включив підігрів на «Авангарді» — в результаті поле виявилося змерзлим та могло бути травмонебезпечним для футболістів. Але суддівська бригада на чолі з харків'янкою Катериною Монзуль ухвалила рішення проводити матч і команди таки вийшли на поле.



З перших хвилин гри динамівці фактично закрили суперника на своїй половині поля, але відкрити рахунок змогли лише в середині тайму. Це Вербич отримав зручну скидку від Циганкова й точно пробив у кут з лінії штрафного майданчика, забивши свій перший гол у нинішньому сезоні чемпіонату України — 0:1.



Надалі «біло-сині» продовжували тримати гру під своїм контролем, щоправда, і номінальні господарі також мали моменти, щоб зрівняти рахунок. В одному з епізодів Миколенко встиг завадити Сергійчуку пробити із забійної позиції з меж штрафного майданчика, поставивши форварду корпус, а перед самою перервою Нємчанінов замикав навіс партнера зі штрафного, але не влучив у площину воріт — щоправда, пробивав захисник із положення поза грою.



Незабаром після перерви у киян був чудовий шанс, щоб подвоїти свою перевагу. Захисник «Вереса» наступив на ногу Гармашу у власному штрафному майданчику, і був призначений пенальті у ворота господарів. Циганков першу спробу реалізував, пробивши точно в кут, але арбітр угледіла порушення при виконанні 11-метрового та попросила динамівця перебити — і цього разу Віктор відправив м'яча над поперечиною.



Утім, що не вдалося Циганкову — зміг Вербич. Буквально за кілька хвилин словенський півзахисник, отримавши м'яча у штрафному майданчику, обіграв захисника та з кута воротарського пробив воротаря, оформивши «дубль» — 0:2. А потім і Циганков виправився. Щоправда, у гольовій атаці все для нього зробив Гармаш: і захисника «Вереса» підловив на помилці, і викотив пас на віце-капітана команди — останньому залишалося лише закотити м'яча в порожні ворота.



Після цього гра фактично була зроблена, хоча Циганков міг оформити дубль, але з меж штрафного поцілив у поперечину. Динамівці могли забивати ще, щоб за різницею м'ячів обійти «Шахтар» у турнірній таблиці, але не змогли цього зробити, здобувши перемогу з рахунком 3:0.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У суботу, 4 грудня, в рамках 17-го туру чемпіонату України з футболу у Луцьку відбувся матч між рівненським «Вересом» та київським «Динамо».Про перебіг матчу повідомляють Факти Ще в першій половині дня проведення поєдинку було під питанням. Вночі в Луцьку встановилася мінусова температура, а клуб-господар не включив підігрів на «Авангарді» — в результаті поле виявилося змерзлим та могло бути травмонебезпечним для футболістів. Але суддівська бригада на чолі з харків'янкоюухвалила рішення проводити матч і команди таки вийшли на поле.З перших хвилин гри динамівці фактично закрили суперника на своїй половині поля, але відкрити рахунок змогли лише в середині тайму. Цеотримав зручну скидку відй точно пробив у кут з лінії штрафного майданчика, забивши свій перший гол у нинішньому сезоні чемпіонату України — 0:1.Надалі «біло-сині» продовжували тримати гру під своїм контролем, щоправда, і номінальні господарі також мали моменти, щоб зрівняти рахунок. В одному з епізодіввстиг завадитипробити із забійної позиції з меж штрафного майданчика, поставивши форварду корпус, а перед самою перервою Нємчанінов замикав навіс партнера зі штрафного, але не влучив у площину воріт — щоправда, пробивав захисник із положення поза грою.Незабаром після перерви у киян був чудовий шанс, щоб подвоїти свою перевагу. Захисник «Вереса» наступив на ногуу власному штрафному майданчику, і був призначений пенальті у ворота господарів.першу спробу реалізував, пробивши точно в кут, але арбітр угледіла порушення при виконанні 11-метрового та попросила динамівця перебити — і цього разу Віктор відправив м'яча над поперечиною.Утім, що не вдалося Циганкову — зміг Вербич. Буквально за кілька хвилин словенський півзахисник, отримавши м'яча у штрафному майданчику, обіграв захисника та з кута воротарського пробив воротаря, оформивши «дубль» — 0:2. А потім і Циганков виправився. Щоправда, у гольовій атаці все для нього зробив Гармаш: і захисника «Вереса» підловив на помилці, і викотив пас на віце-капітана команди — останньому залишалося лише закотити м'яча в порожні ворота.Після цього гра фактично була зроблена, хоча Циганков міг оформити дубль, але з меж штрафного поцілив у поперечину. Динамівці могли забивати ще, щоб за різницею м'ячів обійти «Шахтар» у турнірній таблиці, але не змогли цього зробити, здобувши перемогу з рахунком 3:0.

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