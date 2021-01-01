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У волинській громаді закликають стати чудотворцями для діток з неблагополучних сімей

У волинській громаді закликають стати чудотворцями для діток з неблагополучних сімей
Благодійна організація «Карітас-Волинь» закликає жителів Нововолинська долучитись до створення дива для дітей з неблагополучних сімей міста.

Усі малята щиро вірять, що їхні листи буде прочитано та вони отримають очікувані подарунки, пише "Буг".

“Надійшли перші листи до святого Миколая. Це прохання діток з багатодітних родин, родин у скруті, які проживають у місті Нововолинськ.

Дуже просимо обрати хоча б один лист та створити свято для малечі, стати справжнім Чудотворцем. Адже в житті у цих діток так мало свят та причин для радості”, – йдеться в дописі.

Аби зробити подарунок, достатньо обрати листа, та вказати його номер у коментарях під постом у Фейсбуку.

Підготовлений подарунок принести до офісу “Карітас-Волинь” (м. Нововолинськ, вул. Св. Володимира, 3, перший поверх).

Телефон: 067 3611271

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Теги: Карітас-Волинь, подарунки на Миколая
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