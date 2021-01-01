У волинській громаді закликають стати чудотворцями для діток з неблагополучних сімей





Усі малята щиро вірять, що їхні листи буде прочитано та вони отримають очікувані подарунки, пише "



“Надійшли перші листи до святого Миколая. Це прохання діток з багатодітних родин, родин у скруті, які проживають у місті Нововолинськ.



Дуже просимо обрати хоча б один лист та створити свято для малечі, стати справжнім Чудотворцем. Адже в житті у цих діток так мало свят та причин для радості”, – йдеться в дописі.



Аби зробити подарунок, достатньо обрати листа, та вказати його номер у коментарях під постом у



Підготовлений подарунок принести до офісу “Карітас-Волинь” (м. Нововолинськ, вул. Св. Володимира, 3, перший поверх).



Телефон: 067 3611271



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Благодійна організація «Карітас-Волинь» закликає жителів Нововолинська долучитись до створення дива для дітей з неблагополучних сімей міста.Усі малята щиро вірять, що їхні листи буде прочитано та вони отримають очікувані подарунки, пише " Буг ".“Надійшли перші листи до святого Миколая. Це прохання діток з багатодітних родин, родин у скруті, які проживають у місті Нововолинськ.Дуже просимо обрати хоча б один лист та створити свято для малечі, стати справжнім Чудотворцем. Адже в житті у цих діток так мало свят та причин для радості”, – йдеться в дописі.Аби зробити подарунок, достатньо обрати листа, та вказати його номер у коментарях під постом у Фейсбуку Підготовлений подарунок принести до офісу “Карітас-Волинь” (м. Нововолинськ, вул. Св. Володимира, 3, перший поверх).Телефон:

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію