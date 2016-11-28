На Волині зловили перших порушників – «ялинкових» браконьєрів





Про це інформує пресслужба



Як виявилося в результаті перевірки, документи на деревця неналежно оформлені, зазначена в них кількість не відповідала дійсності, бирки були у водія, а не прикріплені на стовбури.



Всі ці факти вказують на сумнівне походження продукції, її заготівлю та подальшу реалізацію з порушенням чинного законодавства. А це вже втрати та збитки не лише для природи, а й місцевих бюджетів. Адже така заготівля та реалізація відбувається в обхід сплати необхідних податків, зокрема і рентної плати, яку державні лісогосподарські підприємства, відповідно до законодавства, вносять у бюджети громад.



Затримали вантажівку учора ввечері, 4 грудня, працівники поліції спільно з прикордонниками відділу «Світязь» та лісовою охороною у с. Піща Ковельського р-ну (раніше Шацького). Водій надав документи, виписані на одну з приватних фірм, що зареєстрована у с. Сереховичі Ковельського р-ну.



Водій та інші учасники перевезення вантажу розповідали, що ялинки купували у місцевих жителів, які зрубували дерева на своїх паях.



На місці працювала слідчо-оперативна група. Матеріали справу розглядатимуть у суді.



Автомобіль та вантаж доставили на штрафмайданчик.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У прикордонному селі Піща затримали фуру з новорічними ялинками та соснами.Про це інформує пресслужба Волинського ОУМЛГ Як виявилося в результаті перевірки, документи на деревця неналежно оформлені, зазначена в них кількість не відповідала дійсності, бирки були у водія, а не прикріплені на стовбури.Всі ці факти вказують на сумнівне походження продукції, її заготівлю та подальшу реалізацію з порушенням чинного законодавства. А це вже втрати та збитки не лише для природи, а й місцевих бюджетів. Адже така заготівля та реалізація відбувається в обхід сплати необхідних податків, зокрема і рентної плати, яку державні лісогосподарські підприємства, відповідно до законодавства, вносять у бюджети громад.Затримали вантажівку учора ввечері, 4 грудня, працівники поліції спільно з прикордонниками відділу «Світязь» та лісовою охороною у с. Піща Ковельського р-ну (раніше Шацького). Водій надав документи, виписані на одну з приватних фірм, що зареєстрована у с. Сереховичі Ковельського р-ну.Водій та інші учасники перевезення вантажу розповідали, що ялинки купували у місцевих жителів, які зрубували дерева на своїх паях.На місці працювала слідчо-оперативна група. Матеріали справу розглядатимуть у суді.Автомобіль та вантаж доставили на штрафмайданчик.

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