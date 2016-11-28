На Волині зловили перших порушників – «ялинкових» браконьєрів
Сьогодні, 13:12
У прикордонному селі Піща затримали фуру з новорічними ялинками та соснами.
Про це інформує пресслужба Волинського ОУМЛГ.
Як виявилося в результаті перевірки, документи на деревця неналежно оформлені, зазначена в них кількість не відповідала дійсності, бирки були у водія, а не прикріплені на стовбури.
Всі ці факти вказують на сумнівне походження продукції, її заготівлю та подальшу реалізацію з порушенням чинного законодавства. А це вже втрати та збитки не лише для природи, а й місцевих бюджетів. Адже така заготівля та реалізація відбувається в обхід сплати необхідних податків, зокрема і рентної плати, яку державні лісогосподарські підприємства, відповідно до законодавства, вносять у бюджети громад.
Затримали вантажівку учора ввечері, 4 грудня, працівники поліції спільно з прикордонниками відділу «Світязь» та лісовою охороною у с. Піща Ковельського р-ну (раніше Шацького). Водій надав документи, виписані на одну з приватних фірм, що зареєстрована у с. Сереховичі Ковельського р-ну.
Водій та інші учасники перевезення вантажу розповідали, що ялинки купували у місцевих жителів, які зрубували дерева на своїх паях.
На місці працювала слідчо-оперативна група. Матеріали справу розглядатимуть у суді.
Автомобіль та вантаж доставили на штрафмайданчик.
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Про це інформує пресслужба Волинського ОУМЛГ.
Як виявилося в результаті перевірки, документи на деревця неналежно оформлені, зазначена в них кількість не відповідала дійсності, бирки були у водія, а не прикріплені на стовбури.
Всі ці факти вказують на сумнівне походження продукції, її заготівлю та подальшу реалізацію з порушенням чинного законодавства. А це вже втрати та збитки не лише для природи, а й місцевих бюджетів. Адже така заготівля та реалізація відбувається в обхід сплати необхідних податків, зокрема і рентної плати, яку державні лісогосподарські підприємства, відповідно до законодавства, вносять у бюджети громад.
Затримали вантажівку учора ввечері, 4 грудня, працівники поліції спільно з прикордонниками відділу «Світязь» та лісовою охороною у с. Піща Ковельського р-ну (раніше Шацького). Водій надав документи, виписані на одну з приватних фірм, що зареєстрована у с. Сереховичі Ковельського р-ну.
Водій та інші учасники перевезення вантажу розповідали, що ялинки купували у місцевих жителів, які зрубували дерева на своїх паях.
На місці працювала слідчо-оперативна група. Матеріали справу розглядатимуть у суді.
Автомобіль та вантаж доставили на штрафмайданчик.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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