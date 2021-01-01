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Яка ситуація у ковідному шпиталі в Боголюбах станом на 6 грудня

Яка ситуація у ковідному шпиталі в Боголюбах станом на 6 грудня
Зранку 6 грудня в ковідному шпиталі Волинської обласної клінічної лікарні перебувало 127 пацієнтів.

Про це повідомив журналіст Андрій Гнатюк на своїй сторінці у фейсбуці.

За його словами, під високими потоками кисню перебуває 93 людини, 9 – в реанімації. За минулу добу поступило лише 2 хворих і немає померлих. За 3 останні доби хворі спожили майже 7,5 тонн кисню, залишилося трохи більше 14,5 тонн кисню.

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Теги: Боголюби, ліжка, хворі, коронавірус
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