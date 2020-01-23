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Лучанка продавала сурогат у квартирі. ФОТО

Лучанка продавала сурогат у квартирі. ФОТО
Під час чергового рейду інспектор відділу протидії стихійній торгівлі департаменту муніципальної варти виявив продаж сурогату громадянкою з власного помешкання на вулиці Рівненській у м.Луцьку.

Про це інформує Департамент Муніципальної Варти Луцької міської ради у фейсбуці.

На громадянку, яка приторговує рідиною сумнівного походження з різким запахом спирту – сурогатом, склали протокол про адміністративне правопорушення за ч. 3 ст. 156 Кодексу України про адміністративні правопорушення, якою передбачена відповідальність у вигляді накладення штрафу у розмірі від 6800 до 13600 гривень.

Матеріали адміністративної справи передали до Луцького міськрайонного суду Волинської області, який визначить розмір штрафу.
Лучанка продавала сурогат у квартирі. ФОТО

Інспекторами департаменту муніципальної варти рейди щодо виявлення продажу алкоголю-сурогату, будуть проводитись і надалі.

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Теги: Луцьк, сурогат, продаж
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