Лучанка продавала сурогат у квартирі. ФОТО
Сьогодні, 17:13
Під час чергового рейду інспектор відділу протидії стихійній торгівлі департаменту муніципальної варти виявив продаж сурогату громадянкою з власного помешкання на вулиці Рівненській у м.Луцьку.
Про це інформує Департамент Муніципальної Варти Луцької міської ради у фейсбуці.
На громадянку, яка приторговує рідиною сумнівного походження з різким запахом спирту – сурогатом, склали протокол про адміністративне правопорушення за ч. 3 ст. 156 Кодексу України про адміністративні правопорушення, якою передбачена відповідальність у вигляді накладення штрафу у розмірі від 6800 до 13600 гривень.
Матеріали адміністративної справи передали до Луцького міськрайонного суду Волинської області, який визначить розмір штрафу.
Інспекторами департаменту муніципальної варти рейди щодо виявлення продажу алкоголю-сурогату, будуть проводитись і надалі.
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Про це інформує Департамент Муніципальної Варти Луцької міської ради у фейсбуці.
На громадянку, яка приторговує рідиною сумнівного походження з різким запахом спирту – сурогатом, склали протокол про адміністративне правопорушення за ч. 3 ст. 156 Кодексу України про адміністративні правопорушення, якою передбачена відповідальність у вигляді накладення штрафу у розмірі від 6800 до 13600 гривень.
Матеріали адміністративної справи передали до Луцького міськрайонного суду Волинської області, який визначить розмір штрафу.
Інспекторами департаменту муніципальної варти рейди щодо виявлення продажу алкоголю-сурогату, будуть проводитись і надалі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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