Лучанка продавала сурогат у квартирі. ФОТО

Під час чергового рейду інспектор відділу протидії стихійній торгівлі департаменту муніципальної варти виявив продаж сурогату громадянкою з власного помешкання на вулиці Рівненській у м.Луцьку.Про це інформує Департамент Муніципальної Варти Луцької міської ради у фейсбуці.На громадянку, яка приторговує рідиною сумнівного походження з різким запахом спирту – сурогатом, склали протокол про адміністративне правопорушення за ч. 3 ст. 156 Кодексу України про адміністративні правопорушення, якою передбачена відповідальність у вигляді накладення штрафу у розмірі від 6800 до 13600 гривень.Матеріали адміністративної справи передали до Луцького міськрайонного суду Волинської області, який визначить розмір штрафу.Інспекторами департаменту муніципальної варти рейди щодо виявлення продажу алкоголю-сурогату, будуть проводитись і надалі.