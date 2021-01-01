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У Луцьку обмежать рух транспорту через забіг Миколаїв

У Луцьку обмежать рух транспорту через забіг Миколаїв
12 грудня у Луцьку відбудеться Благодійний забіг Миколаїв.

Про це інформують у Луцькраді.

Забіг розпочнеться о 11.30 і триватиме до 15.00. Маршрут: права частина проспекту Соборності від ТРЦ “Порт Сіті” – перехрестя з проспектом Молоді

На час проходження заходу буде забезпечено тимчасову зупинку руху транспорту за вказаним маршрутом.

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Теги: обмеження руху, забіг Миколаїв
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