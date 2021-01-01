У Луцьку обмежать рух транспорту через забіг Миколаїв





Про це інформують у Луцькраді.



Забіг розпочнеться о 11.30 і триватиме до 15.00. Маршрут: права частина проспекту Соборності від ТРЦ “Порт Сіті” – перехрестя з проспектом Молоді



На час проходження заходу буде забезпечено тимчасову зупинку руху транспорту за вказаним маршрутом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 12 грудня у Луцьку відбудеться Благодійний забіг Миколаїв.Про це інформують у Луцькраді.Забіг розпочнеться о 11.30 і триватиме до 15.00. Маршрут: права частина проспекту Соборності від ТРЦ “Порт Сіті” – перехрестя з проспектом МолодіНа час проходження заходу буде забезпечено тимчасову зупинку руху транспорту за вказаним маршрутом.

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