У Луцьку на дотримання протиепідемічних обмежень перевірили популярні заклади: де виявили порушення. ФОТО

Протягом останнього тижня представники відповідних робочих груп перевірили наявність документів, які дозволяють провадити торгівельну діяльність, у майже 20 закладах торгівлі та громадського харчування міста Луцька.Про це інформують у пресслужбі Волинської ОДА.Зокрема, з метою моніторингу дотримання карантинних обмежень «червоної» зони, наявність «зелених» COVID-сертифікатів перевірили у ряді кафе та ресторанів, а саме: кафе «Idealist Coffee», «Пятниця», «Happy bacery», «Скіф», піцерії «Дядя Pizza», ресторанах «Oldskul» та «Пузата хата», таверні «Старий Лис», ресторації «ХлібСіль», пекарні «Кетілі пурі» та лаунж барі «Абу дабі».Окрім того, представники контролюючих органів, що входять до складу робочих груп, побували у банно-оздоровчому комплексі «Бар & Баня», барі-мотелі «Вояж», готелі «MOJO» та «MOJO» фітнес, магазині іграшок «Smart.bee», а також відвідали ЦУМ та магазини одягу «Шара» і «KARAZ».Загалом, як зауважив заступник начальника управління економічного розвитку та торгівлі облдержадміністраціїсуб’єкти господарювання вже адаптувалися до роботи в умовах карантину та майже усі дотримуються протиепідемічних обмежувальних заходів, встановлених на час карантину у зв’язку з пандемією. Відтак, жодного порушення, пов’язаного з відсутністю «зеленого» COVID-сертифіката або негативного тесту на коронавірусну хворобу, не зафіксовано.Однак, в окремих закладах є певні недопрацювання та порушення протиепідемічних вимог, визначені Постановами головного санітарного лікаря України від 09.05.2020 №17 та від 06.10.2021 № 13, що регулюють діяльність закладів громадського харчування і торгівлі протягом усього періоду адаптивного карантину, незалежно від встановленого рівня епіднебезпеки.Зокрема, як показали результати перевірки робочими групами у складі Нацполіції, Держпродспоживслужби, облдержадміністрації та ДУ «Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України», не в усіх з перевірених закладів належно ведуться журнали термоскринінгу працівників та вологого прибирання поверхонь з дезінфікуючими засобами, непоновлене маркування або ж відсутнє одноразове меню тощо.Зазначені порушення зафіксовані у таверні «Старий Лис», банно-оздоровчому комплексі «Бар & Баня», кафе «Пятниця», барі-мотелі «Вояж». Працівникам та власникам цих закладів надані відповідні рекомендації. Поспілкувалися представники робочих груп також з керівництвом «ЦУМу Луцьк», адже не в усіх магазинах, які орендують приміщення для провадження своєї торгівельної діяльності у ЦУМі, були наявні відповідні інформаційні матеріали про роботу у «червоній» зоні, а окремі відвідувачі були без масок.Працівники Нацполіції склали постанову за відсутність маски у працівника піцерії «Дядя Pizza».Як зауважили представники робочих груп, з метою контролю за дотриманням карантинних вимог та усунення вищевказаних недоліків, у згадані заклади будуть здійснені повторні візити. У разі наявності порушень карантинних вимог до суб’єктів господарювання будуть застосовані адміністративні заходи, зокрема, фінансові санкції.