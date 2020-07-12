У Луцьку демонтували паркомат на площі перед замком Любарта
Сьогодні, 12:52
Департамент муніципальної варти продовжує здійснювати демонтаж незаконно розміщених тимчасових споруд та конструкцій на території міста Луцька.
Про це інформують на сторінці департаменту муніципальної варти у Facebook.
7 грудня демонтували паркомат, який не функціонував та знаходився на площі перед замком Любарта. Ще в 2015 році приватному підприємству «Ельбе УА» було дозволено облаштувати платний паркувальний майданчик у вказаному місці, проте він так і не був введений в експлуатацію у відповідності до вимог Правил паркування транспортних засобів. Паркомат тривалий час знаходився у занедбаному стані.
Роботи здійснено відповідно до рішення виконавчого комітету Луцької міської ради від 16.06.2021 №465-6 «Про демонтаж паркомату на площі перед Луцьким Замком».
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Про це інформують на сторінці департаменту муніципальної варти у Facebook.
7 грудня демонтували паркомат, який не функціонував та знаходився на площі перед замком Любарта. Ще в 2015 році приватному підприємству «Ельбе УА» було дозволено облаштувати платний паркувальний майданчик у вказаному місці, проте він так і не був введений в експлуатацію у відповідності до вимог Правил паркування транспортних засобів. Паркомат тривалий час знаходився у занедбаному стані.
Роботи здійснено відповідно до рішення виконавчого комітету Луцької міської ради від 16.06.2021 №465-6 «Про демонтаж паркомату на площі перед Луцьким Замком».
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У Луцьку демонтували паркомат на площі перед замком Любарта
Сьогодні, 12:52
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