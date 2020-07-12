У Луцьку демонтували паркомат на площі перед замком Любарта

Департамент муніципальної варти продовжує здійснювати демонтаж незаконно розміщених тимчасових споруд та конструкцій на території міста Луцька.Про це інформують на сторінці департаменту муніципальної варти у Facebook.7 грудня демонтували паркомат, який не функціонував та знаходився на площі перед замком Любарта. Ще в 2015 році приватному підприємству «Ельбе УА» було дозволено облаштувати платний паркувальний майданчик у вказаному місці, проте він так і не був введений в експлуатацію у відповідності до вимог Правил паркування транспортних засобів. Паркомат тривалий час знаходився у занедбаному стані.Роботи здійснено відповідно до рішення виконавчого комітету Луцької міської ради від 16.06.2021 №465-6 «Про демонтаж паркомату на площі перед Луцьким Замком».