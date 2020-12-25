Показали трейлер фільму «Довбуш» волинянина Олеся Саніна. ВІДЕО

В Україні презентували трейлер українського історичного екшену "Довбуш", режисером якого є уродженець Волині Олесь Санін.Про це йдеться на сайті Держкіно.Створену за підтримки Держкіно стрічку про славнозвісного Олексу Довбуша від режисера Олеся Саніна можна буде подивитися в кінотеатрах вже з 12 травня 2022 року.Події у фільмі відбуваються на початку 18 століття у Карпатах. Жорстоке правління польської шляхти змушує гуцулів тікати в гори. Двоє братів, Олекса та Іван Довбуші, опиняються поза законом і стають опришками. У пошуках помсти панам за вбивство батьків Довбушів, брати стають ворогами один одному. Один прагне грошей, другий – справедливості. Гуцули починають повстання, яке очолює Олекса. Шляхта робить усе можливе, аби знищити Довбуша. Але він їх перехитрив. І розрослася легенда про карпатського лицаря. Легенда, що надихає покоління тих, хто бореться за свободу рідної землі. Про силу і любов Олекси Довбуша, про зраду і кривду. Про те, як він жив і як обманув смерть.Фільм "Довбуш" режисера Олеся Саніна – це кіно, покликане об’єднати всіх небайдужих до Батьківщини, історія про незламність та відстоювання свободи на тлі буремних подій.Це історія про те, що неможливо позбавити людину свободи: вона все одно буде її прагнути й шукати, навіть ціною власного життя. Це історія про нашу свободу – як внутрішню, так і зовнішню. Це про захист своєї родини, своїх інтересів, своєї честі... Про Батьківщину, яка набуває для нас все більшого й більшого значення. Батьківщина для нас вже не просто територія, а внутрішнє духовне поняття й переживання. Саме зараз воно стає все реальнішим і таким, без якого ми більше не зможемо жити, не зможемо себе поважати. Тим, що для нас вже стало важливішим, ніж саме життя.За словами авторів стрічки, Довбуш – унікальний український герой, який віддав життя за свободу свого народу понад три століття тому, та його історія стала безсмертною. Історія про свободу понад усе, про всеосяжну любов: до свого народу, до рідної землі.Творці обіцяють багато екшену, що у поєднанні зі справжніми емоціями оживить легенду про славетного Довбуша – борця за незалежність, справжнього володаря Чорногори.