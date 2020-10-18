Чому селяни на Волині продають худобу і не ведуть господарство. ВІДЕО





Про це йдеться у сюжеті



На господарстві у Василя Сокола – птиця, свині, кролики, коні і корови, а за плечами – 14 років фермерського досвіду. Чоловік ділиться: раніше мав ще телят, биків і трохи більше корів. Довелося продати, адже тримати худобу нині – невигідно.



Вести господарство складно, вихідних чоловік зовсім не має, але улюблену справу не покине, адже дуже любить своїх тварин. Однак фермери кажуть: впродовж останніх років чимало селян свою худобу продали: тримати її просто невигідно.



І якщо фермери, що живуть неподалік міст, ще можуть продавати сільгосппродукцію на фермерському ринку у місті, то мешканці віддалених волинських сіл кажуть: їздити до міста далеко, а заготівельники купують молоко вкрай дешево. Тож худобу продають, а якщо й щось залишають – то виключно для власних потреб.

https://12kanal.com/chomu-volynski-selyany-bilshe-ne-vedut-gospodarstvo-video/

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