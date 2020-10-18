Чому селяни на Волині продають худобу і не ведуть господарство. ВІДЕО
Сьогодні, 20:34
Продають корів, залишають господарство і вирушають на заробітки за кордон. Впродовж останніх років кількість селян, що тримають худобу, – невпинно зменшується. Дорогий корм, відсутність допомоги від держави, і збут молока – за безцінь. Доглядати за коровами нині, кажуть селяни, невигідно.
Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.
На господарстві у Василя Сокола – птиця, свині, кролики, коні і корови, а за плечами – 14 років фермерського досвіду. Чоловік ділиться: раніше мав ще телят, биків і трохи більше корів. Довелося продати, адже тримати худобу нині – невигідно.
Вести господарство складно, вихідних чоловік зовсім не має, але улюблену справу не покине, адже дуже любить своїх тварин. Однак фермери кажуть: впродовж останніх років чимало селян свою худобу продали: тримати її просто невигідно.
І якщо фермери, що живуть неподалік міст, ще можуть продавати сільгосппродукцію на фермерському ринку у місті, то мешканці віддалених волинських сіл кажуть: їздити до міста далеко, а заготівельники купують молоко вкрай дешево. Тож худобу продають, а якщо й щось залишають – то виключно для власних потреб.
https://12kanal.com/chomu-volynski-selyany-bilshe-ne-vedut-gospodarstvo-video/
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Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.
На господарстві у Василя Сокола – птиця, свині, кролики, коні і корови, а за плечами – 14 років фермерського досвіду. Чоловік ділиться: раніше мав ще телят, биків і трохи більше корів. Довелося продати, адже тримати худобу нині – невигідно.
Вести господарство складно, вихідних чоловік зовсім не має, але улюблену справу не покине, адже дуже любить своїх тварин. Однак фермери кажуть: впродовж останніх років чимало селян свою худобу продали: тримати її просто невигідно.
І якщо фермери, що живуть неподалік міст, ще можуть продавати сільгосппродукцію на фермерському ринку у місті, то мешканці віддалених волинських сіл кажуть: їздити до міста далеко, а заготівельники купують молоко вкрай дешево. Тож худобу продають, а якщо й щось залишають – то виключно для власних потреб.
https://12kanal.com/chomu-volynski-selyany-bilshe-ne-vedut-gospodarstvo-video/
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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