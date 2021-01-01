Підвищення пенсій на початку 2022 року: кому піднімуть виплати до 3700 гривень





Мінімальні пенсії з інвалідності внаслідок каліцтва чи захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи встановлено на рівні:



для І групи інвалідності — 6000 гривень;

для ІІ групи інвалідності — 4800 гривень;

для ІІІ групи інвалідності — 3700 гривень;

для дітей із інвалідністю — 3700 гривень.



Пенсії з інвалідності ліквідаторам аварії на ЧАЕС, пенсії в зв'язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи розраховуються за особливою формулою. Замість суми зарплати (дохода) особи може використовуватися п'ятикратний розмір мінімальної зарплати по Україні.



Крім того, встановлено, що розмір пенсії «чорнобильцям» з інвалідністю першої групи не може бути нижчим за середню зарплату по Україні (для другої групи інвалідності мінімальна виплата встановлена на рівні 80% середньої зарплати, для третьої групи — 60%). Якщо виплата нижче, то нараховується доплата у потрібному розмірі.



Починаючи з 2022 року, пенсії «чорнобильцям» з інвалідністю будуть проіндексовані. Індексація відбудеться 1 березня. Коефіцієнт перерахунку має встановити Кабмін, але очікується, що пенсії підвищаться не менше ніж на 10%.



Також нагадаємо, що нещодавно після прийняття Держбюджету на 2022 рік Прем'єр-міністр Денис

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З 1 січня 2022 року набуде чинності закон про підвищення пенсій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Передбачено, що підвищаться виплати з інвалідності «чорнобильцям» та пенсії в зв'язку із втратою годувальника. Про це інформують ФАКТИ Мінімальні пенсії з інвалідності внаслідок каліцтва чи захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи встановлено на рівні:для І групи інвалідності — 6000 гривень;для ІІ групи інвалідності — 4800 гривень;для ІІІ групи інвалідності — 3700 гривень;для дітей із інвалідністю — 3700 гривень.Пенсії з інвалідності ліквідаторам аварії на ЧАЕС, пенсії в зв'язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи розраховуються за особливою формулою. Замість суми зарплати (дохода) особи може використовуватися п'ятикратний розмір мінімальної зарплати по Україні.Крім того, встановлено, що розмір пенсії «чорнобильцям» з інвалідністю першої групи не може бути нижчим за середню зарплату по Україні (для другої групи інвалідності мінімальна виплата встановлена на рівні 80% середньої зарплати, для третьої групи — 60%). Якщо виплата нижче, то нараховується доплата у потрібному розмірі.Починаючи з 2022 року, пенсії «чорнобильцям» з інвалідністю будуть проіндексовані. Індексація відбудеться 1 березня. Коефіцієнт перерахунку має встановити Кабмін, але очікується, що пенсії підвищаться не менше ніж на 10%.Також нагадаємо, що нещодавно після прийняття Держбюджету на 2022 рік Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, як і кому підвищать пенсії.

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