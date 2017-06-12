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Колос & Фіолет зняли довгоочікуваний кліп на пісню, що підкорила Tik Tok.ВІДЕО

Колос & Фіолет зняли довгоочікуваний кліп на пісню, що підкорила Tik Tok.ВІДЕО
Луцький співак Колос (Сергій Мартинюк) разом з гуртом Фіолет випустив довгоочікуваний кліп на пісню "Бібліотека". Ролик опублікували на ютуб-каналі гурту.

«Бібліотека» — пісня, народжена в далекому 2017, що підкоривши Tik Tok, несподівано отримала друге життя у 2021.

«Оскільки пісня має досить відвертий і, на перший погляд, примітивний характер, наша відеоробота має на меті донести її глибокий зміст: хочемо показати людям, що від читання можна отримувати задоволення не менше, ніж від сексу.», — Сергій Колос.

Режисер та кліпмейкер нового кліпу - Валерій Погонський.

Нагадаємо, щ минулого місяця гурт Фіолет випустили кліп на хіт зі свого найбільш поетичного альбому "Стежка".

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Теги: Колос, Фіолет, Бібліотека, кліп
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