Заборона на пластикові пакети стосуватиметься не всіх: де залишать
Сьогодні, 07:37
Обмеження використання пластикових пакетів, яке вводиться з 10 грудня, буде поширюватися тільки на магазини та супермаркети та не буде стосуватися ринків.
Про це повідомляє пресслужба Європейської Бізнес Асоціації.
"Занепокоєння у компаній-членів Асоціації є щодо того, що використання пластикових пакетів стосується тільки організованих магазинів і роздрібних мереж, але не буде контролюватися при здійсненні стихійної торгівлі на ринках", - йдеться в повідомленні.
Разом з тим асоціація вважає, що мають бути створені рівні, справедливі та прозорі правила ведення бізнесу в Україні, в тому числі й в частині заборони на використання пластикових пакетів.
"У зв'язку з цим незмінною залишається позиція Асоціації щодо того, що підхід до заборони обігу пластикових пакетів повинен бути послідовним і комплексним для всіх сфер виробництва та обігу", - зазначили в асоціації.
У ЄБА також повідомляють, що зараз бізнес не розуміє, яким чином здійснювати продаж таких пакетів, за якою вартістю і як здійснювати облік і звітність.
"Якщо ввести такі зміни щодо тонких і надтонких пластикових пакетів вже з 10 грудня – ймовірно, матиме місце серія труднощів. Так, йдеться про відсутність відповідного нормативно-правового акта про встановлення мінімальних роздрібних цін на такі пакети, відсутність чіткої схеми реалізації тонких і надтонких пластикових пакетів на платній основі, відсутність механізму нанесення маркування, що могло б дозволити забезпечити облік і контроль придбання таких пакетів споживачами.
До того, Мінекономіки розробило проект Постанови КМУ "Про встановлення мінімальних роздрібних цін на пластикові пакети", згідно з яким передбачається встановлення мінімальних роздрібних цін тільки на пластикові пакети зі стінками товщиною понад 50 мікрометрів (високої щільності). Однак, попри введення в дію норми закону вже з 10 грудня, даний проект ще не затвердили", - йдеться в повідомленні.
В асоціації нагадали, що повна заборона обігу тонких і надтонких пакетів буде встановлена з 9 березня 2022 року.
На думку Європейської Бізнес Асоціації, важливо встановити більш тривалий перехідний період для впровадження такого нововведення і прописати чіткий механізм впровадження, щоб бізнес розумів, яким правилам треба слідувати.
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Про це повідомляє пресслужба Європейської Бізнес Асоціації.
"Занепокоєння у компаній-членів Асоціації є щодо того, що використання пластикових пакетів стосується тільки організованих магазинів і роздрібних мереж, але не буде контролюватися при здійсненні стихійної торгівлі на ринках", - йдеться в повідомленні.
Разом з тим асоціація вважає, що мають бути створені рівні, справедливі та прозорі правила ведення бізнесу в Україні, в тому числі й в частині заборони на використання пластикових пакетів.
"У зв'язку з цим незмінною залишається позиція Асоціації щодо того, що підхід до заборони обігу пластикових пакетів повинен бути послідовним і комплексним для всіх сфер виробництва та обігу", - зазначили в асоціації.
У ЄБА також повідомляють, що зараз бізнес не розуміє, яким чином здійснювати продаж таких пакетів, за якою вартістю і як здійснювати облік і звітність.
"Якщо ввести такі зміни щодо тонких і надтонких пластикових пакетів вже з 10 грудня – ймовірно, матиме місце серія труднощів. Так, йдеться про відсутність відповідного нормативно-правового акта про встановлення мінімальних роздрібних цін на такі пакети, відсутність чіткої схеми реалізації тонких і надтонких пластикових пакетів на платній основі, відсутність механізму нанесення маркування, що могло б дозволити забезпечити облік і контроль придбання таких пакетів споживачами.
До того, Мінекономіки розробило проект Постанови КМУ "Про встановлення мінімальних роздрібних цін на пластикові пакети", згідно з яким передбачається встановлення мінімальних роздрібних цін тільки на пластикові пакети зі стінками товщиною понад 50 мікрометрів (високої щільності). Однак, попри введення в дію норми закону вже з 10 грудня, даний проект ще не затвердили", - йдеться в повідомленні.
В асоціації нагадали, що повна заборона обігу тонких і надтонких пакетів буде встановлена з 9 березня 2022 року.
На думку Європейської Бізнес Асоціації, важливо встановити більш тривалий перехідний період для впровадження такого нововведення і прописати чіткий механізм впровадження, щоб бізнес розумів, яким правилам треба слідувати.
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Коментарі 1
Надати супермаркетам статус ринків - і вперед!
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