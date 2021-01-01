вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Заборона на пластикові пакети стосуватиметься не всіх: де залишать

Заборона на пластикові пакети стосуватиметься не всіх: де залишать
Обмеження використання пластикових пакетів, яке вводиться з 10 грудня, буде поширюватися тільки на магазини та супермаркети та не буде стосуватися ринків.

Про це повідомляє пресслужба Європейської Бізнес Асоціації.

"Занепокоєння у компаній-членів Асоціації є щодо того, що використання пластикових пакетів стосується тільки організованих магазинів і роздрібних мереж, але не буде контролюватися при здійсненні стихійної торгівлі на ринках", - йдеться в повідомленні.

Разом з тим асоціація вважає, що мають бути створені рівні, справедливі та прозорі правила ведення бізнесу в Україні, в тому числі й в частині заборони на використання пластикових пакетів.

"У зв'язку з цим незмінною залишається позиція Асоціації щодо того, що підхід до заборони обігу пластикових пакетів повинен бути послідовним і комплексним для всіх сфер виробництва та обігу", - зазначили в асоціації.

У ЄБА також повідомляють, що зараз бізнес не розуміє, яким чином здійснювати продаж таких пакетів, за якою вартістю і як здійснювати облік і звітність.

"Якщо ввести такі зміни щодо тонких і надтонких пластикових пакетів вже з 10 грудня – ймовірно, матиме місце серія труднощів. Так, йдеться про відсутність відповідного нормативно-правового акта про встановлення мінімальних роздрібних цін на такі пакети, відсутність чіткої схеми реалізації тонких і надтонких пластикових пакетів на платній основі, відсутність механізму нанесення маркування, що могло б дозволити забезпечити облік і контроль придбання таких пакетів споживачами.

До того, Мінекономіки розробило проект Постанови КМУ "Про встановлення мінімальних роздрібних цін на пластикові пакети", згідно з яким передбачається встановлення мінімальних роздрібних цін тільки на пластикові пакети зі стінками товщиною понад 50 мікрометрів (високої щільності). Однак, попри введення в дію норми закону вже з 10 грудня, даний проект ще не затвердили", - йдеться в повідомленні.

В асоціації нагадали, що повна заборона обігу тонких і надтонких пакетів буде встановлена з 9 березня 2022 року.

На думку Європейської Бізнес Асоціації, важливо встановити більш тривалий перехідний період для впровадження такого нововведення і прописати чіткий механізм впровадження, щоб бізнес розумів, яким правилам треба слідувати.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: пластикові пакети, заборона
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Надати супермаркетам статус ринків - і вперед!
Відповісти
Вибір редактора
«Небезпечні» породи: яких собак у Луцьку більше не можна тримати без страховки і що ще змінилося
«Червона» зона у Луцьку: що змінилося і куди ми змогли зайти без ковід-документа. ЕКСПЕРИМЕНТ
Нові правила перевезень: чи можна з Луцька поїхати в іншу область без вакцинації. ЕКСПЕРИМЕНТ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Як будують ЖК «Парковий квартал» у Ковелі. ВІДЕОЗВІТ*
Сьогодні, 09:00
На Волині прийомна сім’я прихистила ще трьох діток
Сьогодні, 08:23
Заборона на пластикові пакети стосуватиметься не всіх: де залишать
Сьогодні, 07:37
Фонд волинського музею оцифрують і відкриють їх в онлайні
Сьогодні, 06:26
Путіна спитали, чи нападе він на Україну: що відповів
Сьогодні, 05:14
Схожі новини
В Україні заборонили використання пластикових пакетів В Україні заборонили використання пластикових пакетів
01 червень, 11:41
По 2 грн за пакет-майку: в Україні з 10 грудня не буде безплатних пластикових пакетів По 2 грн за пакет-майку: в Україні з 10 грудня не буде безплатних пластикових пакетів
01 грудень, 00:38
З 1 грудня на Волині вилов раків буде заборонений З 1 грудня на Волині вилов раків буде заборонений
23 листопад, 05:27
Зеленського просять заборонити концерти російських артистів в Україні Зеленського просять заборонити концерти російських артистів в Україні
12 жовтень, 04:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Як будують ЖК «Парковий квартал» у Ковелі. ВІДЕОЗВІТ*
Сьогодні, 09:00
 0
На Волині прийомна сім’я прихистила ще трьох діток
Сьогодні, 08:23
 0
Заборона на пластикові пакети стосуватиметься не всіх: де залишать
Сьогодні, 07:37
 0
Фонд волинського музею оцифрують і відкриють їх в онлайні
Сьогодні, 06:26
 0
Путіна спитали, чи нападе він на Україну: що відповів
Сьогодні, 05:14
 0
Медіа
відео
1/8