У Луцьку можуть припинити існування онкодиспансер і психлікарня

У Волиньраді мають намір розглянути питання про припинення (реорганізацію) двох комунальних закладів – Волинського обласного медичного центру онкології (так званого онкодиспансеру) і Волинської обласної психіатричної лікарні міста Луцька.Відповідні проекти рішень винесли на розгляд сесії. Тож рішення, ймовірно, приймуть вже сьогодні, 9 грудня, під час сесії обласної ради.Зокрема, депутати мають намір припинити (реорганізувати) комунальне підприємство «Волинський обласний медичний центр онкології» шляхом приєднання його до комунального підприємства «Волинська обласна клінічна лікарня». А також припинити (реорганізувати) комунальне підприємство «Волинська обласна психіатрична лікарня міста Луцька» шляхом приєднання його до комунального підприємства «Волинський медичний центр терапії залежностей» (так званий наркодиспансер).Під час виступу перед розглядом порядку денного депутатзапропонував зняти ці два питання з розгляду, оскільки вони потребують додаткового вивчення і обговорення.«Що за собою тягне так звана реорганізація? Окрім того, що повідомляємо про скорочення двох керівників – онкодиспансеру і психлікарні? Це потрібно довивчити», - сказав Волошенюк.Натомість голова Волиньрадизауважив, що ці питання обговорювали і депутати, і з колективами медичних закладів, тож варто приймати рішення.Питання щодо припинення діяльності онкодиспансеру і психлікарні як окремих закладів розглянуть під час сесійного засідання.