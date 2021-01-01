Яка ситуація у ковідному шпиталі в Боголюбах станом на 9 грудня





Про це на своїй фейсбук-сторінці сторінці написав журналіст Андрій Гнатюк.



За його словами, 72 людини – під високими потоками кисню, 7 – в реанімації. За минулу добу поступили 4 людей, виписали – 8-х. Пацієнти спожили 2,3 тонни кисню, залишалося 7,7 тонн кисню, сьогодні дозаправили понад 14 тонн кисню.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Зранку 9 грудня в ковідному шпиталі Волинської обласної клінічної лікарні перебували 95 хворих.Про це на своїй фейсбук-сторінці сторінці написав журналістЗа його словами, 72 людини – під високими потоками кисню, 7 – в реанімації. За минулу добу поступили 4 людей, виписали – 8-х. Пацієнти спожили 2,3 тонни кисню, залишалося 7,7 тонн кисню, сьогодні дозаправили понад 14 тонн кисню.

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