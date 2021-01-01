вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Яка ситуація у ковідному шпиталі в Боголюбах станом на 9 грудня

Яка ситуація у ковідному шпиталі в Боголюбах станом на 9 грудня
Зранку 9 грудня в ковідному шпиталі Волинської обласної клінічної лікарні перебували 95 хворих.

Про це на своїй фейсбук-сторінці сторінці написав журналіст Андрій Гнатюк.

За його словами, 72 людини – під високими потоками кисню, 7 – в реанімації. За минулу добу поступили 4 людей, виписали – 8-х. Пацієнти спожили 2,3 тонни кисню, залишалося 7,7 тонн кисню, сьогодні дозаправили понад 14 тонн кисню.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Боголюби, ліжка, хворі, коронавірус
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Небезпечні» породи: яких собак у Луцьку більше не можна тримати без страховки і що ще змінилося
«Червона» зона у Луцьку: що змінилося і куди ми змогли зайти без ковід-документа. ЕКСПЕРИМЕНТ
Нові правила перевезень: чи можна з Луцька поїхати в іншу область без вакцинації. ЕКСПЕРИМЕНТ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинянин втрапив за ґрати за те, що возив пістолет та наркотики у машині
Сьогодні, 12:09
Яка ситуація у ковідному шпиталі в Боголюбах станом на 9 грудня
Сьогодні, 11:58
Вночі у Луцьку спіймали трьох п'яних водіїв: один потрапив у ДТП. ВІДЕО
Сьогодні, 11:35
У селі біля Луцька невідомі обстріляли собак із мисливської рушниці
Сьогодні, 11:15
У Луцьку можуть припинити існування онкодиспансер і психлікарня
Сьогодні, 11:11
Схожі новини
Повідомили про ситуацію в ковідному шпиталі в Боголюбах Повідомили про ситуацію в ковідному шпиталі в Боголюбах
07 грудень, 14:50
Яка ситуація у ковідному шпиталі в Боголюбах станом на 6 грудня Яка ситуація у ковідному шпиталі в Боголюбах станом на 6 грудня
06 грудень, 13:00
Повідомили про ситуацію в ковідному шпиталі в Боголюбах Повідомили про ситуацію в ковідному шпиталі в Боголюбах
03 грудень, 11:56
Дев`ятеро людей – у реанімації: яка ситуація у ковідному шпиталі у Боголюбах Дев`ятеро людей – у реанімації: яка ситуація у ковідному шпиталі у Боголюбах
02 грудень, 12:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинянин втрапив за ґрати за те, що возив пістолет та наркотики у машині
Сьогодні, 12:09
 0
Яка ситуація у ковідному шпиталі в Боголюбах станом на 9 грудня
Сьогодні, 11:58
 0
Вночі у Луцьку спіймали трьох п'яних водіїв: один потрапив у ДТП. ВІДЕО
Сьогодні, 11:35
 0
У селі біля Луцька невідомі обстріляли собак із мисливської рушниці
Сьогодні, 11:15
 0
У Луцьку можуть припинити існування онкодиспансер і психлікарня
Сьогодні, 11:11
 0
Медіа
відео
1/8