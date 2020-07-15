Як і коли волиняни зможуть використати тисячу за вакцинацію проти COVID-19

Тисячу гривень, яку вакциновані громадяни зможуть отримати в рамках програми президента України«єПідтримка», вони матимуть можливість витратити на квитки в кіно, театри, музеї, абонементи у фітнес-клуби, а також на книги. Програма стартує 19 грудня.Під час онлайн-брифінгу заступник начальника управління економічного розвитку та торгівлі Волинської ОДАпояснив, як працюватиме програма «єПідтримка» для жителів області.Посадовець зазначив, що, щоб підтримати бізнес, який постраждав під час карантину. Йдеться про сфери культури, спорту, перевезень. Також до переліку нещодавноКрім того, каже Андрій Ткачук, одна з ідей програми – заоохочення до вакцинації: «У програмі можуть взяти участь тільки ті громадяни та підприємці, які мають два щеплення. У разі наявності тільки одного щеплення або їх відсутностіне буде можливості перейти у вкладку «єПідтримка».Заступник начальника управління економічного розвитку та торгівлі Волинської ОДА зазначив, що уряд спрямував на втілення програми досить велику суму – 8 мільярдів гривень.За словами Андрія Ткачука, партнери «єПідтримки» - кілька кращих банків, які забезпечують відповідний захист даних та мають технічну можливість реалізувати програму. Він наголосив, що банки не будуть знімати жодних комісій. Тобто додаткових оплат за здійснення транзакції у цій системі не буде.В українців виникло чимало питань щодо механізму отримання та використання тисячі за вакцинацію. Посадовець зауважив, що після 19 грудня і на всеукраїнському, і на регіональному рівнях будуть проводити інформаційну кампанію, під час якої будуть повідомляти людям про перелік тих підприємств і організацій різних форм власності, які надаватимуть відповідні послуги.«Ми будемо проводити на рівні ОДА ряд таких зустрічей з різними напрямками організацій, профспілками, бізнес-асоціаціями відповідних напрямків, щоб у кожній з цих асоціацій визначити коло тих підприємств, яким будуть надавати цю допомогу», - додав заступник начальника управління економічного розвитку та торгівлі Волинської ОДА.Андрій Ткачук пояснив, що допомогу будуть надавати через спеціальні коди: «Багато громадян країни користуються різними програмами лояльності банків і програмами кеш-беків. Тобто нараховуються так звані призові кошти чи надаються додаткові знижки. Ці додаткові знижки, як правило, надаються на підставі отих спеціальних кодів, які підприємства отримують, коли встановлюють термінали або підключаються іншим чином до цієї системи».Посадовець запевнив, що влада буде просити підприємства розміщувати відповідні інформаційні повідомлення в інтернеті та на касах, аби люди могли вчасно дізнатися про це та спланувати, куди і коли спрямувати ці кошти.«Будемо просити жителів області долучитися до цієї програми через придбання квитків чи оплату послуг закладів культури. Вони дуже постраждали в період карантину, особливо заклади державної форми власності. Ми хочемо, щоб жителі області були справжніми патріотами і підтримали ті підприємства, які отримали збитки під час карантинних обмежень», - резюмував Андрій Ткачук.