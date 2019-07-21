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Розповіли, де на Волині у працівників освітніх закладів виявили стафілокок

Розповіли, де на Волині у працівників освітніх закладів виявили стафілокок
У 335 закладах освіти Волині обстежили понад 1000 працівників, золотистий стафілокок виявили у 87 працівників, що становить 8,7% від загальної кількості обстежених.

Про це інформують у Волинському обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ.

Перевірки та лабораторні обстеження на носійство золотистого стафілококу тривали впродовж двох місяців.

Зокрема, найбільшу кількість носіїв було виявлено серед працівників харчоблоків закладів освіти м. Нововолинськ (20,5%), Камінь-Каширського району (19,8%), м. Луцька та Луцького району (17.3%), Горохівського району (16,2%).

За результатами досліджень в Міністерство охорони здоров’я України, Держпродспоживслужбу направили 87 листів. Також відповідні листи направили керівникам структурних підрозділів освіти та охорони здоров’я на місцях, щодо яких вжили відповідних заходів реагування в рамках закону, а саме працівники в яких виявили золотистий стафілокок відсторонені від роботи на час лікування та до цілковитого одужання та повторного обстеження.

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Теги: Волинь, стафілокок, освітні заклади
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