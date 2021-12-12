В Україну доставлять дві партії вакцини CoronaVac
Сьогодні, 07:31
У неділю, 12 грудня, в Україну доставлять дві нові партії вакцини від коронавірусу CoronaVac. Всього буде доставлено майже 2,5 млн китайського препарату.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії "Лекхім".
"У неділю, 12.12.2021 в Україну прибудуть дві поставки вакцини CoronaVac для профілактики COVID-19", - йдеться в повідомленні.
За даними компанії, перша поставка вакцин орієнтовно відбудеться о 12: 00. Тоді буде доставлено 2 млн доз препарату. При цьому о 19: 20 очікується прибуття ще 447 тисяч доз вакцини.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії "Лекхім".
"У неділю, 12.12.2021 в Україну прибудуть дві поставки вакцини CoronaVac для профілактики COVID-19", - йдеться в повідомленні.
За даними компанії, перша поставка вакцин орієнтовно відбудеться о 12: 00. Тоді буде доставлено 2 млн доз препарату. При цьому о 19: 20 очікується прибуття ще 447 тисяч доз вакцини.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
В Україну доставлять дві партії вакцини CoronaVac
Сьогодні, 07:31
У волинському селі облаштували дитячо-спортивний майданчик. ФОТО
Сьогодні, 06:29
Виступ лучанина MONATIKа на новорічному корпоративі – найдорожчий серед українських зірок
Сьогодні, 05:27
Вчені випробовують вакцину про ВІЛ
Сьогодні, 03:49
Медіа