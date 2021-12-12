В Україну доставлять дві партії вакцини CoronaVac





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"У неділю, 12.12.2021 в Україну прибудуть дві поставки вакцини CoronaVac для профілактики COVID-19", - йдеться в повідомленні.



За даними компанії, перша поставка вакцин орієнтовно відбудеться о 12: 00. Тоді буде доставлено 2 млн доз препарату. При цьому о 19: 20 очікується прибуття ще 447 тисяч доз вакцини.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У неділю, 12 грудня, в Україну доставлять дві нові партії вакцини від коронавірусу CoronaVac. Всього буде доставлено майже 2,5 млн китайського препарату.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії "Лекхім"."У неділю, 12.12.2021 в Україну прибудуть дві поставки вакцини CoronaVac для профілактики COVID-19", - йдеться в повідомленні.За даними компанії, перша поставка вакцин орієнтовно відбудеться о 12: 00. Тоді буде доставлено 2 млн доз препарату. При цьому о 19: 20 очікується прибуття ще 447 тисяч доз вакцини.

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