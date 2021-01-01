МВС запровадить нові методи контролю водіїв





За інформацією видання



Суть цієї системи полягає в тому, що лише дві камери вимірюватимуть швидкість руху автомобілів на певній ділянці дороги. Якщо виявиться, що автомобіль їхав з перевищенням дозволеної швидкості, йому автоматично виписуватиметься штраф.



Така система має кілька переваг. Серед них – не потрібно ставити багато камер, тому що вистачить лише два пристрої.



У МВС зараз розробляють законопроект щодо підвищення безпеки дорожнього руху. Незабаром його мають зареєструвати у Верховній Раді.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На дорогах України до 2024 року з'явиться 1,5 тисячі камер автофіксації порушень правил дорожнього руху. Проте на цьому МВС не зупиниться. Правоохоронці планують запровадити й інші методи контролю водіїв.За інформацією видання today.ua, в Україні функціонуватиме система виміру середньої швидкості руху транспорту на певних ділянках доріг.Суть цієї системи полягає в тому, що лише дві камери вимірюватимуть швидкість руху автомобілів на певній ділянці дороги. Якщо виявиться, що автомобіль їхав з перевищенням дозволеної швидкості, йому автоматично виписуватиметься штраф.Така система має кілька переваг. Серед них – не потрібно ставити багато камер, тому що вистачить лише два пристрої.У МВС зараз розробляють законопроект щодо підвищення безпеки дорожнього руху. Незабаром його мають зареєструвати у Верховній Раді.

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