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МВС запровадить нові методи контролю водіїв

МВС запровадить нові методи контролю водіїв
На дорогах України до 2024 року з'явиться 1,5 тисячі камер автофіксації порушень правил дорожнього руху. Проте на цьому МВС не зупиниться. Правоохоронці планують запровадити й інші методи контролю водіїв.

За інформацією видання today.ua, в Україні функціонуватиме система виміру середньої швидкості руху транспорту на певних ділянках доріг.

Суть цієї системи полягає в тому, що лише дві камери вимірюватимуть швидкість руху автомобілів на певній ділянці дороги. Якщо виявиться, що автомобіль їхав з перевищенням дозволеної швидкості, йому автоматично виписуватиметься штраф.

Така система має кілька переваг. Серед них – не потрібно ставити багато камер, тому що вистачить лише два пристрої.

У МВС зараз розробляють законопроект щодо підвищення безпеки дорожнього руху. Незабаром його мають зареєструвати у Верховній Раді.


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Теги: камер автофіксації порушень
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