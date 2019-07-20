Купувала 11 Iphone: 20-річну лучанку в Instagram «розвели» на 11 тисяч





Про це пише



Дівчина замовила собі телефон в одному з Інстрагам-магазинів, але обіцяну покупку так і не отримала.



"Я замовила айфон 11, в оголошені була вказана ціна - 11,000 гривень. Я запитала у продавця як можна замовити телефон. Мені відповіли, що працюють по частковій оплаті, на що я не звернула увагу. Мені надіслали реквізити банку і я переказала 5000 гривень. Згодом мені прислали відео з пошти, де продавець запаковує телефон. Через декілька годин мені запропонували перевести ще 6000 гривень, оскільки продавець випадково поклав в коробку ще 1 телефон. Я переказала всю суму, але після цього мене заблокували", - розповідає дівчина.



В поліцію дівчина не звернулась оскільки не вірить що шахраїв знайдуть.



Натомість працівники поліції вкотре застерігають громадян не довіряти сумнівним Інтернет-магазинам.



Поліцейські радять: завжди повідомляти на лінію 102, якщо ви стали жертвою шахраїв.



Потрібно зібрати інформацію, що підтверджує факти вчинення щодо вас шахрайських дій: чеки про оплату, квитанції з банку про проведення грошових операцій, роздруківки оголошень, посилання на сайт тощо.



Далі звернутись до адміністратора сайту з метою блокування сторінки шахрая, а також зателефонувати в банк, через який було здійснено платіжні операції, та повідомити, що переказ здійснено на картку шахрая.



Після притягнення винної особи до кримінальної відповідальності варто звернутись до суду з вимогою відшкодування матеріальної та моральної шкоди.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 20-річну жительку міста Луцьк обдурили на 11 000 гривень інтернет-шахраї.Про це пише Інсайдер Медіа. Дівчина замовила собі телефон в одному з Інстрагам-магазинів, але обіцяну покупку так і не отримала."Я замовила айфон 11, в оголошені була вказана ціна - 11,000 гривень. Я запитала у продавця як можна замовити телефон. Мені відповіли, що працюють по частковій оплаті, на що я не звернула увагу. Мені надіслали реквізити банку і я переказала 5000 гривень. Згодом мені прислали відео з пошти, де продавець запаковує телефон. Через декілька годин мені запропонували перевести ще 6000 гривень, оскільки продавець випадково поклав в коробку ще 1 телефон. Я переказала всю суму, але після цього мене заблокували", - розповідає дівчина.В поліцію дівчина не звернулась оскільки не вірить що шахраїв знайдуть.Натомість працівники поліції вкотре застерігають громадян не довіряти сумнівним Інтернет-магазинам.Поліцейські радять: завжди повідомляти на лінію 102, якщо ви стали жертвою шахраїв.Потрібно зібрати інформацію, що підтверджує факти вчинення щодо вас шахрайських дій: чеки про оплату, квитанції з банку про проведення грошових операцій, роздруківки оголошень, посилання на сайт тощо.Далі звернутись до адміністратора сайту з метою блокування сторінки шахрая, а також зателефонувати в банк, через який було здійснено платіжні операції, та повідомити, що переказ здійснено на картку шахрая.Після притягнення винної особи до кримінальної відповідальності варто звернутись до суду з вимогою відшкодування матеріальної та моральної шкоди.

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