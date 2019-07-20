Купувала 11 Iphone: 20-річну лучанку в Instagram «розвели» на 11 тисяч
Сьогодні, 06:45
20-річну жительку міста Луцьк обдурили на 11 000 гривень інтернет-шахраї.
Про це пише Інсайдер Медіа.
Дівчина замовила собі телефон в одному з Інстрагам-магазинів, але обіцяну покупку так і не отримала.
"Я замовила айфон 11, в оголошені була вказана ціна - 11,000 гривень. Я запитала у продавця як можна замовити телефон. Мені відповіли, що працюють по частковій оплаті, на що я не звернула увагу. Мені надіслали реквізити банку і я переказала 5000 гривень. Згодом мені прислали відео з пошти, де продавець запаковує телефон. Через декілька годин мені запропонували перевести ще 6000 гривень, оскільки продавець випадково поклав в коробку ще 1 телефон. Я переказала всю суму, але після цього мене заблокували", - розповідає дівчина.
В поліцію дівчина не звернулась оскільки не вірить що шахраїв знайдуть.
Натомість працівники поліції вкотре застерігають громадян не довіряти сумнівним Інтернет-магазинам.
Поліцейські радять: завжди повідомляти на лінію 102, якщо ви стали жертвою шахраїв.
Потрібно зібрати інформацію, що підтверджує факти вчинення щодо вас шахрайських дій: чеки про оплату, квитанції з банку про проведення грошових операцій, роздруківки оголошень, посилання на сайт тощо.
Далі звернутись до адміністратора сайту з метою блокування сторінки шахрая, а також зателефонувати в банк, через який було здійснено платіжні операції, та повідомити, що переказ здійснено на картку шахрая.
Після притягнення винної особи до кримінальної відповідальності варто звернутись до суду з вимогою відшкодування матеріальної та моральної шкоди.
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Про це пише Інсайдер Медіа.
Дівчина замовила собі телефон в одному з Інстрагам-магазинів, але обіцяну покупку так і не отримала.
"Я замовила айфон 11, в оголошені була вказана ціна - 11,000 гривень. Я запитала у продавця як можна замовити телефон. Мені відповіли, що працюють по частковій оплаті, на що я не звернула увагу. Мені надіслали реквізити банку і я переказала 5000 гривень. Згодом мені прислали відео з пошти, де продавець запаковує телефон. Через декілька годин мені запропонували перевести ще 6000 гривень, оскільки продавець випадково поклав в коробку ще 1 телефон. Я переказала всю суму, але після цього мене заблокували", - розповідає дівчина.
В поліцію дівчина не звернулась оскільки не вірить що шахраїв знайдуть.
Натомість працівники поліції вкотре застерігають громадян не довіряти сумнівним Інтернет-магазинам.
Поліцейські радять: завжди повідомляти на лінію 102, якщо ви стали жертвою шахраїв.
Потрібно зібрати інформацію, що підтверджує факти вчинення щодо вас шахрайських дій: чеки про оплату, квитанції з банку про проведення грошових операцій, роздруківки оголошень, посилання на сайт тощо.
Далі звернутись до адміністратора сайту з метою блокування сторінки шахрая, а також зателефонувати в банк, через який було здійснено платіжні операції, та повідомити, що переказ здійснено на картку шахрая.
Після притягнення винної особи до кримінальної відповідальності варто звернутись до суду з вимогою відшкодування матеріальної та моральної шкоди.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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