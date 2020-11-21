Через Волинь намагалися провезти цигарки до Білорусі. ФОТО

У пункті пропуску «Доманове» у двох автомобілях прикордонники виявили контрабандні сигарети, які везли з Білорусі.Тютюнові вироби, приховані в конструктивних особливостях легковиків, виявили на українсько-білоруському кордоні прикордонники Волинського загону, інформують у пресслужбі.Сьогодні опівночі, 13 грудня, у пункт пропуску «Доманове» прибув вантажний транспортний засіб, який віз в Україну автомобілі «Фольксваген». За кермом автовоза перебував 41-річний житель Полтавщини. Під час огляду легковиків військовослужбовці відділу «Млинове» знайшли у них контрабандне куриво.Сигарети різних торговельних марок білоруського виробництва були приховані у салоні та багажному відділенні автівок. Усього оглядова група дістала зі сховків понад три тисячі пачок сигарет.Тютюнові вироби вартістю більш ніж 100 тисяч гривень встановленим порядком вилучили співробітники Держмитслужби.