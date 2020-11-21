Через Волинь намагалися провезти цигарки до Білорусі. ФОТО
Сьогодні, 14:14
У пункті пропуску «Доманове» у двох автомобілях прикордонники виявили контрабандні сигарети, які везли з Білорусі.
Тютюнові вироби, приховані в конструктивних особливостях легковиків, виявили на українсько-білоруському кордоні прикордонники Волинського загону, інформують у пресслужбі.
Сьогодні опівночі, 13 грудня, у пункт пропуску «Доманове» прибув вантажний транспортний засіб, який віз в Україну автомобілі «Фольксваген». За кермом автовоза перебував 41-річний житель Полтавщини. Під час огляду легковиків військовослужбовці відділу «Млинове» знайшли у них контрабандне куриво.
Сигарети різних торговельних марок білоруського виробництва були приховані у салоні та багажному відділенні автівок. Усього оглядова група дістала зі сховків понад три тисячі пачок сигарет.
Тютюнові вироби вартістю більш ніж 100 тисяч гривень встановленим порядком вилучили співробітники Держмитслужби.
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Тютюнові вироби, приховані в конструктивних особливостях легковиків, виявили на українсько-білоруському кордоні прикордонники Волинського загону, інформують у пресслужбі.
Сьогодні опівночі, 13 грудня, у пункт пропуску «Доманове» прибув вантажний транспортний засіб, який віз в Україну автомобілі «Фольксваген». За кермом автовоза перебував 41-річний житель Полтавщини. Під час огляду легковиків військовослужбовці відділу «Млинове» знайшли у них контрабандне куриво.
Сигарети різних торговельних марок білоруського виробництва були приховані у салоні та багажному відділенні автівок. Усього оглядова група дістала зі сховків понад три тисячі пачок сигарет.
Тютюнові вироби вартістю більш ніж 100 тисяч гривень встановленим порядком вилучили співробітники Держмитслужби.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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