Луцький гурт «Фіолет» випустив новий сингл.ВІДЕО





Прем'єра відбулась у п'ятницю, 17 грудня. Про це йдеться на youtube-каналі гурту.



«Надихнулися нашим великим концертом в Атласі, вашими безмежно щасливими обличчями, ще теплим груднем, атмосферою… І записали для вас прем‘єру та відзняли ліричну роботу. Без зайвих слів, гучних анонсів – «Саме собою», – йдеться в анонсі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцький гурт «Фіолет» випустив новий музичний сингл під назвою «Саме собою» та кліп до нього.Прем'єра відбулась у п'ятницю, 17 грудня. Про це йдеться на youtube-каналі гурту.«Надихнулися нашим великим концертом в Атласі, вашими безмежно щасливими обличчями, ще теплим груднем, атмосферою… І записали для вас прем‘єру та відзняли ліричну роботу. Без зайвих слів, гучних анонсів – «Саме собою», – йдеться в анонсі.

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