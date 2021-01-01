Луцький гурт «Фіолет» випустив новий сингл.ВІДЕО
Сьогодні, 18:32
Луцький гурт «Фіолет» випустив новий музичний сингл під назвою «Саме собою» та кліп до нього.
Прем'єра відбулась у п'ятницю, 17 грудня. Про це йдеться на youtube-каналі гурту.
«Надихнулися нашим великим концертом в Атласі, вашими безмежно щасливими обличчями, ще теплим груднем, атмосферою… І записали для вас прем‘єру та відзняли ліричну роботу. Без зайвих слів, гучних анонсів – «Саме собою», – йдеться в анонсі.
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Прем'єра відбулась у п'ятницю, 17 грудня. Про це йдеться на youtube-каналі гурту.
«Надихнулися нашим великим концертом в Атласі, вашими безмежно щасливими обличчями, ще теплим груднем, атмосферою… І записали для вас прем‘єру та відзняли ліричну роботу. Без зайвих слів, гучних анонсів – «Саме собою», – йдеться в анонсі.
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