На Волині автомобіль збив 15-річну школярку. ФОТО





Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.



Дівчина переходила проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переході.



Внаслідок ДТП дитина отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували у відділення хірургії місцевої лікарні.



Транспортний засіб вилучили. Водій тверезий.



За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Обставини пригоди з’ясовуються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Автопригода трапилася учора, 23 грудня, близько 17-ої години у Маневичах. 28-річний житель Камінь-Каширського району, керуючи автомобілем Renault Kangoo, збив 15-річну школярку.Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.Дівчина переходила проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переході.Внаслідок ДТП дитина отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували у відділення хірургії місцевої лікарні.Транспортний засіб вилучили. Водій тверезий.За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Обставини пригоди з’ясовуються.

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