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На Волині автомобіль збив 15-річну школярку. ФОТО

На Волині автомобіль збив 15-річну школярку. ФОТО
Автопригода трапилася учора, 23 грудня, близько 17-ої години у Маневичах. 28-річний житель Камінь-Каширського району, керуючи автомобілем Renault Kangoo, збив 15-річну школярку.

Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.

Дівчина переходила проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переході.

Внаслідок ДТП дитина отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували у відділення хірургії місцевої лікарні.

Транспортний засіб вилучили. Водій тверезий.
На Волині автомобіль збив 15-річну школярку. ФОТО

За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Обставини пригоди з’ясовуються.

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Теги: Волинь, ДТП, Маневичі, школярка
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