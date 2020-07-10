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Звільнили заступника голови Волинської ОДА

Звільнили заступника голови Волинської ОДА
Заступник голови Волинської облдержадімінстрації Ігор Чуліпа більше не працює на цій посаді.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.

Інформацію підтвердили у пресслужбі Волинської ОДА.

Додали також, що Ігор Чуліпа звільнений від сьогодні, 24 грудня, за згодою сторін.

Нагадаємо, на цій посаді він працював із жовтня 2020 року.

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Теги: Ігор Чуліпа, заступник голови ОДА, Волинська ОДА, Юрій Погуляйко
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