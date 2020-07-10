Звільнили заступника голови Волинської ОДА

Ігор Чуліпа більше не працює на цій посаді.



Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.



Інформацію підтвердили у пресслужбі Волинської ОДА.



Додали також, що Ігор Чуліпа звільнений від сьогодні, 24 грудня, за згодою сторін.



Нагадаємо, на цій посаді він

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Заступник голови Волинської облдержадімінстраціїбільше не працює на цій посаді.Про цестало відомо з власних джерел.Інформацію підтвердили у пресслужбі Волинської ОДА.Додали також, що Ігор Чуліпа звільнений від сьогодні, 24 грудня, за згодою сторін.Нагадаємо, на цій посаді він працював із жовтня 2020 року.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію