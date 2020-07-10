Звільнили заступника голови Волинської ОДА
Сьогодні, 12:28
Заступник голови Волинської облдержадімінстрації Ігор Чуліпа більше не працює на цій посаді.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
Інформацію підтвердили у пресслужбі Волинської ОДА.
Додали також, що Ігор Чуліпа звільнений від сьогодні, 24 грудня, за згодою сторін.
Нагадаємо, на цій посаді він працював із жовтня 2020 року.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
Інформацію підтвердили у пресслужбі Волинської ОДА.
Додали також, що Ігор Чуліпа звільнений від сьогодні, 24 грудня, за згодою сторін.
Нагадаємо, на цій посаді він працював із жовтня 2020 року.
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