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Які вистави в Луцьку можна буде побачити за «ковідну тисячу» у театрі «Гармидер»

Які вистави в Луцьку можна буде побачити за «ковідну тисячу» у театрі «Гармидер»
Луцький незалежний театр «Гармидер» напередодні свят пропонує використати свою 1000 грн від єПідтримки на сертифікати у театр, якими можна буде послуговуватися аж до завершення театрального сезону.

«За ці кошти ви можете придбати від одного (150 грн) до шести (900 грн) сертифікатів і використовувати їх одноразово (на компанію) або почергово на перегляд вистав театру «Гармидер» у просторі «Гармидер ангар-stage» аж до 30 червня 2022 року включно! Навіть на вистави, ціна яких перевищуватиме 150 грн ви зможете витратити за сертифікатом номіналом 150 грн без доплати різниці!» — розповідають у театрі.

Керівниця театру Руслана Порицька зауважила: «Для нас дуже цінним є те, що наші глядачі мають можливість не просто використати свої кошти на відвідування наших вистав, а купуючи сертифікати зараз по суті інвестують свої гроші у створення нами вистав і соціокультурних проєктів, над якими ми працюємо зараз взимку. Тобто вони стають співпричетними і фондують наш театр, який не фінансується жодними державними інституціями і працює на самоокупності».


У 2022 році театр продовжуватиме демонструвати свої найновіші прем'єри, а також планує здивувати глядачів новою постановкою від київського режисера, подробиці про яку поки тримають у таємниці. Репертуарні вистави, які плануються до показу:

Мультимедійна вистава-перформанс «КОСТРУБІЗМИ. КУМАНОВСЬКИЙ». Спектакль, який увійшов у шорт-лист кращих українських вистав 2020 року в номінації «краща пошуково-експериментальна вистава». Цією виставою Луцьк вперше був представлений на фестивалі-премії «ГРА», організатором якого Національна спілка театральних діячів України. «Кострубізми. Кумановський» через «оживлення» графіки, перформативні й театральні прийоми, відтворила світ сучасного українського художника Миколи Кумановського, який 40 років творив у Луцьку.
Які вистави в Луцьку можна буде побачити за «ковідну тисячу» у театрі «Гармидер»
Які вистави в Луцьку можна буде побачити за «ковідну тисячу» у театрі «Гармидер»
Які вистави в Луцьку можна буде побачити за «ковідну тисячу» у театрі «Гармидер»

Харизматична комедія «ТАКА ЖИЗНЬ». Виставу створено у 2021 році за п'єсою української авторки Олени Шевченко. Ця вистава це море справжніх емоцій – сміху, сліз, іронії, тому, навряд чи зможе залишити вас байдужими. Дві 36-літні жінки в пошуках себе і сенсу свого життя – це про несподівані повороти і шалені пригоди!
Які вистави в Луцьку можна буде побачити за «ковідну тисячу» у театрі «Гармидер»
Які вистави в Луцьку можна буде побачити за «ковідну тисячу» у театрі «Гармидер»
Які вистави в Луцьку можна буде побачити за «ковідну тисячу» у театрі «Гармидер»

Пластична вистава-фантазія «ТРИПІЛЬСЬКІ ВИДІННЯ». Виставу створено в рамках проекту «Нове життя Старого міста: ревіталізація пам'яток історико-культурної спадщини Луцька та Любліна». У виставі осмислюється трипільська символіка та легенди через рух та стан, через ритуальність побуту та сакральність зв'язку чоловіка та жінки, людини і природи.
Які вистави в Луцьку можна буде побачити за «ковідну тисячу» у театрі «Гармидер»
Які вистави в Луцьку можна буде побачити за «ковідну тисячу» у театрі «Гармидер»
Які вистави в Луцьку можна буде побачити за «ковідну тисячу» у театрі «Гармидер»

Лірична драма «9 НОЧЕЙ». Прем’єра 2021 року за п’єсою Матея Вишнєка «Пригода ведмедиків панда, яку розповів один саксофоніст, котрий мав подружку у Франкфурті». «Незнайомі чоловік і жінка прокидаються в одному ліжку!» — це міг би бути початок тривіального сюжету... Але ж ні! Це фантастична історія! Разом із головним героєм, глядачам доведеться розгадувати таємницю цієї жінки. А ще — насолоджуватися тим, як красиво він і вона проводять свої 9 ночей, навчаючись розуміти одне одного без слів, аби стати «двома голосами у леті».
Які вистави в Луцьку можна буде побачити за «ковідну тисячу» у театрі «Гармидер»
Які вистави в Луцьку можна буде побачити за «ковідну тисячу» у театрі «Гармидер»
Які вистави в Луцьку можна буде побачити за «ковідну тисячу» у театрі «Гармидер»
Які вистави в Луцьку можна буде побачити за «ковідну тисячу» у театрі «Гармидер»


Щоб мати можливість побачити ці вистави за «ковідну тисячу» в театрі пропонують зараз придбати сертифікати за посиланням: https://secure.wayforpay.com/payment/garmyder_sertyfikat

Далі у будь-який зручний час до 30.06.2022 можна буде обрати виставу, здійснити на неї онлайн-бронювання (афіша вистав із можливістю бронювання з'являтиметься на сторінках театру) і просто прийшовши у «Гармидер ангар-stage» показати при вході цей електронний сертифікат (або назвати прізвище, яке вказувалося під час купівлі).

Світлини Романа Домбровського і Віталія Віжанського.

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Теги: Вакцинація, тисяча, Гармидер
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