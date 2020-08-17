У Луцьку відбулися змагання з карате пам’яті загиблих в Афганістані. ФОТО

Більше сотні бійців Волині взяли участь у відкритому турнірі з карате, який присвячений пам’яті загиблих в Афганістані волинян. Змагання відбулися сьогодні, 26-го грудня, в спорткомплексі Луцького національного технічного університету.Участь у змаганнях брали каратисти зі спортивних клубів: «Спортленд» (м. Володимир, тренер і керівник Олександр Хілько), «Любарт» (м. Луцьк, тренер Олександр Крисько), «Волинь» (м. Луцьк, тренер Валентин Бродович) та господарі турніру з бійцівського клубу «Бушидо» (м. Луцьк).Серед почесних гостей змагань були заступник голови Волинської обласної спілки ветеранів Афганістану Микола Оніщук, Президент Всеукраїнської федерації карате Олександр Крисько, завідувач кафедри фізичної культури спорту та здоров’я Луцького національного технічного університету Володимир Ковальчук.Турнір організувала Волинська спілка ветеранів Афганістану на чолі з Григорієм Павловичем.Серед організаторів був голова ГО «Бійцівський клуб «Бушидо» Олександр Панасюк.«Зберігаючи карантинні обмеження нам вдалося провести гарний передноворічний турнір, який зібрав 103 спортсмени. Кожен мав можливість проявити себе та повчитися досвіду у сильніших спортсменів. Ці змагання – це можливість стати кожному з учасників сильнішим, побачити свої сильні та слабкі сторони. А також змагання виховують повагу до суперників. Спорт – це шлях до самовдосконалення, не лише тіла, а й розуму та внутрішнього світу людини», - розповідає Олександр Панасюк.У своїй категорії перше місце зайняв шестирічний Костянтин Ковальчук.«Це мої перші змагання тренуюся. Загалом, я тренуюся 3 місяці, було бентежно, але дуже радий результату. І ще, я дуже люблю карате», - каже спортсмен.Друге місце зайняла Олександра Панасюк (10 років).«Займаюся вже декілька років, і щоразу з нетерпінням чекаю змагань. Я люблю спорт, отримую задоволення від тренувань та активного способу життя», - наголосила спортсменка.За підсумками змагань, у загальнокомандному заліку 1-е місце посіла команда бійцівського клубу «Бушидо», друге командне місце клуб спортивного карате «Волинь» і третє профклуб «Любарт».