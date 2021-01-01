Нові тарифи на доставку газу: скільки волинянам доведеться платити з 1 січня
Сьогодні, 08:20
В Україні з 1 січня 2022 року почнуть діяти нові тарифи на доставку газу – їх затвердила Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП). Про це свідчать матеріали комісії до засідання 22 грудня, - пише Главком.
Так, виходячи з рішення НКРЕКП, найвищі тарифи встановлені для побутових клієнтів «Чернівцігаз» – 2,57 грн за кубометр (з ПДВ), «Гадячгаз», «Закарпатгаз», «Лубнигаз», «Миколаївгаз», АТ «Тисменицягаз», а також «Харківгаз» – 2,39 грн.
А ось мінімальна вартість встановлена для клієнтів «Київгазу» – 0,38 грн за кубометр (з ПДВ) і «Харківміськгаз» – 0,52 грн.
Тарифи з 1 січня 2022 року виглядатимуть наступним чином (грн за 1 м3 на місяць з ПДВ):
АТ «Вінницягаз» – 1,76;
АТ «Волиньгаз» – 1,57;
ПрАТ «Гадячгаз» – 1,99;
АТ «Дніпрогаз» – 0,90;
АТ «Дніпропетровськгаз» – 1,26;
АТ «Донецькоблгаз» – 1,18;
АО «Житомир» – 1,70;
АО «Закарпатгаз» – 1,99;
АО «Запорожгаз» – 0,92;
АО «Ивано-Франковскгаз» – 1,86;
АТ «Київгаз» – 0,32;
АТ «Київоблгаз» – 1,49;
ВАТ «Кіровоградгаз» – 1,49;
ПрАТ «Коростишівгаз» – 1,82;
ПрАТ «Кременчукгаз» – 0,46;
АТ «Криворіжгаз» – 0,53;
ПАТ «Лубнигаз» – 1,99;
18 АТ «Луганськгаз» – 1,57;
АТ «Львівгаз» – 1,69;
ПАТ «Маріупольгаз» – 1,45;
ПрАТ «Мелітопольгаз» – 1,84;
АТ «Миколаївгаз» – 1,99;
АТ «Одесагаз» – 1,09;
АТ «Полтавагаз» – 1,76;
АТ «Рівнегаз» – 1,54;
АТ «Сумигаз» – 1,34;
ПрАТ «Тернопільгаз» – 1,75;
ПрАТ «Тернопільміськгаз»– 0,80;
АТ «Тисменицагаз» – 1,99;
ПрАТ «Уманьгаз» – 1,95;
АТ «Харківгаз» – 1,99;
АТ «Харківміськгаз» – 0,43;
АТ «Херсонгаз» – 1,62;
АТ «Хмельницькгаз» – 1,54;
АТ «Черкасигаз» – 0,57;
АТ «Чернівцігаз» – 2,14;
АТ «Чернігівгаз» – 1,76;
ПрАТ «Шепетівкагаз» – 1,07;
ПрАТ НГХП «Сірка» – 1,21;
ДП «Кременецьке УПРГ» – 1,36.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Так, виходячи з рішення НКРЕКП, найвищі тарифи встановлені для побутових клієнтів «Чернівцігаз» – 2,57 грн за кубометр (з ПДВ), «Гадячгаз», «Закарпатгаз», «Лубнигаз», «Миколаївгаз», АТ «Тисменицягаз», а також «Харківгаз» – 2,39 грн.
А ось мінімальна вартість встановлена для клієнтів «Київгазу» – 0,38 грн за кубометр (з ПДВ) і «Харківміськгаз» – 0,52 грн.
Тарифи з 1 січня 2022 року виглядатимуть наступним чином (грн за 1 м3 на місяць з ПДВ):
АТ «Вінницягаз» – 1,76;
АТ «Волиньгаз» – 1,57;
ПрАТ «Гадячгаз» – 1,99;
АТ «Дніпрогаз» – 0,90;
АТ «Дніпропетровськгаз» – 1,26;
АТ «Донецькоблгаз» – 1,18;
АО «Житомир» – 1,70;
АО «Закарпатгаз» – 1,99;
АО «Запорожгаз» – 0,92;
АО «Ивано-Франковскгаз» – 1,86;
АТ «Київгаз» – 0,32;
АТ «Київоблгаз» – 1,49;
ВАТ «Кіровоградгаз» – 1,49;
ПрАТ «Коростишівгаз» – 1,82;
ПрАТ «Кременчукгаз» – 0,46;
АТ «Криворіжгаз» – 0,53;
ПАТ «Лубнигаз» – 1,99;
18 АТ «Луганськгаз» – 1,57;
АТ «Львівгаз» – 1,69;
ПАТ «Маріупольгаз» – 1,45;
ПрАТ «Мелітопольгаз» – 1,84;
АТ «Миколаївгаз» – 1,99;
АТ «Одесагаз» – 1,09;
АТ «Полтавагаз» – 1,76;
АТ «Рівнегаз» – 1,54;
АТ «Сумигаз» – 1,34;
ПрАТ «Тернопільгаз» – 1,75;
ПрАТ «Тернопільміськгаз»– 0,80;
АТ «Тисменицагаз» – 1,99;
ПрАТ «Уманьгаз» – 1,95;
АТ «Харківгаз» – 1,99;
АТ «Харківміськгаз» – 0,43;
АТ «Херсонгаз» – 1,62;
АТ «Хмельницькгаз» – 1,54;
АТ «Черкасигаз» – 0,57;
АТ «Чернівцігаз» – 2,14;
АТ «Чернігівгаз» – 1,76;
ПрАТ «Шепетівкагаз» – 1,07;
ПрАТ НГХП «Сірка» – 1,21;
ДП «Кременецьке УПРГ» – 1,36.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Нові тарифи на доставку газу: скільки волинянам доведеться платити з 1 січня
Сьогодні, 08:20
У Луцьку презентували фільм про волинську дзвонарку.ВІДЕО
Сьогодні, 05:16
Озвучили вартість справжньої червоної ікри
Сьогодні, 03:16
У формі ромба: НБУ вводить в обіг нові монети
Сьогодні, 01:31
27 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Медіа