На трасі Луцьк–Львів сталася аварія. ВІДЕО





Про це



На місці працювала поліція.



На місці працювала поліція. Про постраждалих наразі нічого невідомо. Деталі – згодом.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 27 грудня, близько 10 години у селі Гірка Полонка сталася ДТП. Зіткнулися Opel і Citroen. Автівки зазнали значних механічних ушкоджень.Про це volyn.com.ua повідомили очевидці.На місці працювала поліція.На місці працювала поліція. Про постраждалих наразі нічого невідомо. Деталі – згодом.

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