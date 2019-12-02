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На трасі Луцьк–Львів сталася аварія. ВІДЕО

На трасі Луцьк–Львів сталася аварія. ВІДЕО
Сьогодні, 27 грудня, близько 10 години у селі Гірка Полонка сталася ДТП. Зіткнулися Opel і Citroen. Автівки зазнали значних механічних ушкоджень.

Про це volyn.com.ua повідомили очевидці.

На місці працювала поліція.

На місці працювала поліція. Про постраждалих наразі нічого невідомо. Деталі – згодом.

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Теги: Гірка Полонка, ДТП
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