Поставив заупокійну свічку: повідомили причину вибуху в лікарні на Івано-Франківщині





Про це інформують на фейсбук-сторінці МВС.



28 грудня саме дії людини, її необізнаність щодо елементарних законів фізики та нехтування правилами безпеки, призвели до непоправних втрат.



Так, за даними поліції, в реанімації працювали одночасно 5 кисневих концентраторів, що створило умови для перенасиченості повітря киснем.



Після трагічної загибелі одного з пацієнтів лікарні від covid-19, один із співробітників закладу, за традицією, поставив заупокійну свічку.



Від контакту відкритого вогню з перенасиченим киснем повітрям в реанімаційній палаті миттєво зайнялося медичне обладнання, тканина та інші предмети. У таких умовах швидкого поширення пожежі було не уникнути.



"За таку страшну помилку і людям, і державі довелося заплатити дуже високу ціну – загинуло троє людей. Наразі лікарі борються за життя тих, хто отримав травми, а ДСНС проведе невідкладні перевірки лікарень на стан пожежної безпеки", - інформують у МВС.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Косівській лікарні на Івано-Франківщині стався вибух, внаслідок якого загинули двоє людей . У МВС заявили, що трагедія сталася через те, що один із співробітників лікарні поставив заупокійну свічку після загибелі пацієнта, хворого на коронавірус.Про це інформують на фейсбук-сторінці МВС.28 грудня саме дії людини, її необізнаність щодо елементарних законів фізики та нехтування правилами безпеки, призвели до непоправних втрат.Так, за даними поліції, в реанімації працювали одночасно 5 кисневих концентраторів, що створило умови для перенасиченості повітря киснем.Після трагічної загибелі одного з пацієнтів лікарні від covid-19, один із співробітників закладу, за традицією, поставив заупокійну свічку.Від контакту відкритого вогню з перенасиченим киснем повітрям в реанімаційній палаті миттєво зайнялося медичне обладнання, тканина та інші предмети. У таких умовах швидкого поширення пожежі було не уникнути."За таку страшну помилку і людям, і державі довелося заплатити дуже високу ціну – загинуло троє людей. Наразі лікарі борються за життя тих, хто отримав травми, а ДСНС проведе невідкладні перевірки лікарень на стан пожежної безпеки", - інформують у МВС.

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