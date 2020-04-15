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Поставив заупокійну свічку: повідомили причину вибуху в лікарні на Івано-Франківщині

Поставив заупокійну свічку: повідомили причину вибуху в лікарні на Івано-Франківщині
У Косівській лікарні на Івано-Франківщині стався вибух, внаслідок якого загинули двоє людей. У МВС заявили, що трагедія сталася через те, що один із співробітників лікарні поставив заупокійну свічку після загибелі пацієнта, хворого на коронавірус.

Про це інформують на фейсбук-сторінці МВС.

28 грудня саме дії людини, її необізнаність щодо елементарних законів фізики та нехтування правилами безпеки, призвели до непоправних втрат.

Так, за даними поліції, в реанімації працювали одночасно 5 кисневих концентраторів, що створило умови для перенасиченості повітря киснем.

Після трагічної загибелі одного з пацієнтів лікарні від covid-19, один із співробітників закладу, за традицією, поставив заупокійну свічку.

Від контакту відкритого вогню з перенасиченим киснем повітрям в реанімаційній палаті миттєво зайнялося медичне обладнання, тканина та інші предмети. У таких умовах швидкого поширення пожежі було не уникнути.

"За таку страшну помилку і людям, і державі довелося заплатити дуже високу ціну – загинуло троє людей. Наразі лікарі борються за життя тих, хто отримав травми, а ДСНС проведе невідкладні перевірки лікарень на стан пожежної безпеки", - інформують у МВС.

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Теги: вибух, лікарня, Івано-Франківщина
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