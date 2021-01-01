Нейрохірурги Волинської обласної дитячої клінічної лікарні за рік прооперували понад 200 дітей: підсумки





Такі підсумки підбив на Михайло Ловга і назвав 2021 рік найпродуктівшним.



З вагомого лікарі запровадили методику операцій з приводу ДЦП та виконалий їх перший десяток (селективна дорзальна різотомія), практичного кожного тижня оперували діток з вродженими вадами розвитку спинного мозку, провели 26 дуже складних операцій з приводу епілепсії (10 з них найскладніші з найскладніших - гемісферотомії, решта - калозотомії, резекції вогнищ, задня квадрантна дисконнекція, і кілька передніх скроневих лобектомій), 10 краніосиностозів, більше 30 пухлин головного та спинного мозку (в основному складних локалізацій та в функціонально важливих зонах), справились з усіма травмами (з цього року запровадили методику інвазивного контролю внутрішньочерепного тиску) і іншими невідкладними проблемами.



В цілому - 96 операцій під мікроскопом, 27 - ендоскопічних, 53 - з використанням інтраопераційного моніторингу, 13 операцій новонароджених.



"Ми створили центр Спіни Біфіди та підготували все для створення Центру Хірургії Епілепсії. В складі нашого оновленого закладу Дитяча лікарня-Перинальний Центр ми прийняли 5 вагітних жінок з інших областей з інтранально встановленими вадами розвитку ЦНС, які народились в нашому закладі і яких ми прооперували в перші 24-48 год. Підсумовуючи рік, трохи страшно - чи вдасться повторити хоча б такий результат наступного року? Не кажучи про бажання його покращити. Будемо сподіватись, шо все вийде", - написав Ловга і подякував команді, яка причетна до цих справ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За 2021 рік нейрохірурги Волинської обласної дитячої клінічної лікарні змогли пролікувати майже 400 хворих з різних куточків України і провести 214 операцій.Такі підсумки підбив на фейсбук-сторінці лікар-нейрохірург Волинської обласної клінічної лікарніі назвав 2021 рік найпродуктівшним.З вагомого лікарі запровадили методику операцій з приводу ДЦП та виконалий їх перший десяток (селективна дорзальна різотомія), практичного кожного тижня оперували діток з вродженими вадами розвитку спинного мозку, провели 26 дуже складних операцій з приводу епілепсії (10 з них найскладніші з найскладніших - гемісферотомії, решта - калозотомії, резекції вогнищ, задня квадрантна дисконнекція, і кілька передніх скроневих лобектомій), 10 краніосиностозів, більше 30 пухлин головного та спинного мозку (в основному складних локалізацій та в функціонально важливих зонах), справились з усіма травмами (з цього року запровадили методику інвазивного контролю внутрішньочерепного тиску) і іншими невідкладними проблемами.В цілому - 96 операцій під мікроскопом, 27 - ендоскопічних, 53 - з використанням інтраопераційного моніторингу, 13 операцій новонароджених."Ми створили центр Спіни Біфіди та підготували все для створення Центру Хірургії Епілепсії. В складі нашого оновленого закладу Дитяча лікарня-Перинальний Центр ми прийняли 5 вагітних жінок з інших областей з інтранально встановленими вадами розвитку ЦНС, які народились в нашому закладі і яких ми прооперували в перші 24-48 год. Підсумовуючи рік, трохи страшно - чи вдасться повторити хоча б такий результат наступного року? Не кажучи про бажання його покращити. Будемо сподіватись, шо все вийде", - написав Ловга і подякував команді, яка причетна до цих справ.

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