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Нейрохірурги Волинської обласної дитячої клінічної лікарні за рік прооперували понад 200 дітей: підсумки

Нейрохірурги Волинської обласної дитячої клінічної лікарні за рік прооперували понад 200 дітей: підсумки
За 2021 рік нейрохірурги Волинської обласної дитячої клінічної лікарні змогли пролікувати майже 400 хворих з різних куточків України і провести 214 операцій.

Такі підсумки підбив на фейсбук-сторінці лікар-нейрохірург Волинської обласної клінічної лікарні Михайло Ловга і назвав 2021 рік найпродуктівшним.

З вагомого лікарі запровадили методику операцій з приводу ДЦП та виконалий їх перший десяток (селективна дорзальна різотомія), практичного кожного тижня оперували діток з вродженими вадами розвитку спинного мозку, провели 26 дуже складних операцій з приводу епілепсії (10 з них найскладніші з найскладніших - гемісферотомії, решта - калозотомії, резекції вогнищ, задня квадрантна дисконнекція, і кілька передніх скроневих лобектомій), 10 краніосиностозів, більше 30 пухлин головного та спинного мозку (в основному складних локалізацій та в функціонально важливих зонах), справились з усіма травмами (з цього року запровадили методику інвазивного контролю внутрішньочерепного тиску) і іншими невідкладними проблемами.

В цілому - 96 операцій під мікроскопом, 27 - ендоскопічних, 53 - з використанням інтраопераційного моніторингу, 13 операцій новонароджених.

"Ми створили центр Спіни Біфіди та підготували все для створення Центру Хірургії Епілепсії. В складі нашого оновленого закладу Дитяча лікарня-Перинальний Центр ми прийняли 5 вагітних жінок з інших областей з інтранально встановленими вадами розвитку ЦНС, які народились в нашому закладі і яких ми прооперували в перші 24-48 год. Підсумовуючи рік, трохи страшно - чи вдасться повторити хоча б такий результат наступного року? Не кажучи про бажання його покращити. Будемо сподіватись, шо все вийде", - написав Ловга і подякував команді, яка причетна до цих справ.
Нейрохірурги Волинської обласної дитячої клінічної лікарні за рік прооперували понад 200 дітей: підсумки
Нейрохірурги Волинської обласної дитячої клінічної лікарні за рік прооперували понад 200 дітей: підсумки
Нейрохірурги Волинської обласної дитячої клінічної лікарні за рік прооперували понад 200 дітей: підсумки
Нейрохірурги Волинської обласної дитячої клінічної лікарні за рік прооперували понад 200 дітей: підсумки

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Теги: дитячі нерохірурги, підсумки року, дитяча лікарня, операції, Волинь, Луцьк
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