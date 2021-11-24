Через «Ягодин» намагалися провезти незадекларований товар на 17 млн грн. ФОТО
Сьогодні, 09:35
Товари широкого вжитку на понад 17 млн грн намагалися «тихцем» провезти в Україну з Польщі через митний пост «Ягодин».
Про це повідомляє пресслужба Волинської митниці.
Проте цей намір був викритий і припинений завдяки пильності фахівців управління боротьби з контрабандою та відділу внутрішньої безпеки Волинської митниці.
Повний митний огляд фури, що переміщувала понад 16 тонн збірного вантажу, був виснажливим, але результативним. Із задекларованих відправником майже 7-ми тисяч штук «дрібноття», описаного у 138 найменуваннях, деякі товари були відсутні. Натомість митники виявили малопримітний, але геть недешевий асортимент, про який не йшлося у жодному товаросупровідному документі.
Відтак, брендові одяг та взуття, канцелярські вироби та біжутерія Swarovski, геймпади, запасні частини до автомобілів та інші промислові вироби тимчасово вилучені на склад митниці. Список вилученого містить 304 найменування та понад 52 тисячі одиниць. Вартість - 17,6 млн грн.
Відповідно до статті 483 Митного Кодексу, приховування товару від митного контролю тягне за собою його конфіскацію та штраф у повному обсязі його вартості. Матеріали щодо притягнення до відповідальності відправника - громадянина Польщі – митниця скерує до суду.
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Про це повідомляє пресслужба Волинської митниці.
Проте цей намір був викритий і припинений завдяки пильності фахівців управління боротьби з контрабандою та відділу внутрішньої безпеки Волинської митниці.
Повний митний огляд фури, що переміщувала понад 16 тонн збірного вантажу, був виснажливим, але результативним. Із задекларованих відправником майже 7-ми тисяч штук «дрібноття», описаного у 138 найменуваннях, деякі товари були відсутні. Натомість митники виявили малопримітний, але геть недешевий асортимент, про який не йшлося у жодному товаросупровідному документі.
Відтак, брендові одяг та взуття, канцелярські вироби та біжутерія Swarovski, геймпади, запасні частини до автомобілів та інші промислові вироби тимчасово вилучені на склад митниці. Список вилученого містить 304 найменування та понад 52 тисячі одиниць. Вартість - 17,6 млн грн.
Відповідно до статті 483 Митного Кодексу, приховування товару від митного контролю тягне за собою його конфіскацію та штраф у повному обсязі його вартості. Матеріали щодо притягнення до відповідальності відправника - громадянина Польщі – митниця скерує до суду.
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