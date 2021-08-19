На Волині чоловік вкрав з будинку гірський велосипед та бетонозмішувач. ФОТО
Сьогодні, 10:38
На Маневиччині злодій викрав з будинку 46-річного місцевого жителя гірський велосипед та бетонозмішувач, вартістю 9 тис. грн.
Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
Оперативники встановили, що кримінальне правопорушення скоїв 33-річний житель селища. До слова, у минулому чоловік вже притягувався до кримінальної відповідальності.
Окрім цього, поліцейські розкрили крадіжку мобільного телефону, дві крадіжки з торгових залів магазинів у Луцьку та Луцькому районі, а на Горохівщині оперативники викрили раніше судимого 38-річного місцевого жителя у вчиненні крадіжки з СТО.
За усіма фактами крадіжок відомості поліція внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 185 Кримінального кодексу України. Слідство триває.
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Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
Оперативники встановили, що кримінальне правопорушення скоїв 33-річний житель селища. До слова, у минулому чоловік вже притягувався до кримінальної відповідальності.
Окрім цього, поліцейські розкрили крадіжку мобільного телефону, дві крадіжки з торгових залів магазинів у Луцьку та Луцькому районі, а на Горохівщині оперативники викрили раніше судимого 38-річного місцевого жителя у вчиненні крадіжки з СТО.
За усіма фактами крадіжок відомості поліція внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 185 Кримінального кодексу України. Слідство триває.
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