вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині чоловік вкрав з будинку гірський велосипед та бетонозмішувач. ФОТО

На Волині чоловік вкрав з будинку гірський велосипед та бетонозмішувач. ФОТО
На Маневиччині злодій викрав з будинку 46-річного місцевого жителя гірський велосипед та бетонозмішувач, вартістю 9 тис. грн.

Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.

Оперативники встановили, що кримінальне правопорушення скоїв 33-річний житель селища. До слова, у минулому чоловік вже притягувався до кримінальної відповідальності.
На Волині чоловік вкрав з будинку гірський велосипед та бетонозмішувач. ФОТО

Окрім цього, поліцейські розкрили крадіжку мобільного телефону, дві крадіжки з торгових залів магазинів у Луцьку та Луцькому районі, а на Горохівщині оперативники викрили раніше судимого 38-річного місцевого жителя у вчиненні крадіжки з СТО.

За усіма фактами крадіжок відомості поліція внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 185 Кримінального кодексу України. Слідство триває.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, Маневичі, велосипед, крадіжка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
2021 рік – у фото видання ВолиньPost
«Експертизи не дали повних відповідей»: чому досі не оголосили підозру доньці Алфьорова, яка на смерть збила людину
Пакети-«маєчки» тепер не безплатні: скільки вони коштують у супермаркетах Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Відоме ім’я кіберполіцейського з Луцька, який брав 1500 доларів хабаря
Сьогодні, 11:03
Шахраї ошукали волинян на 150 тисяч гривень
Сьогодні, 10:57
На Волині чоловік вкрав з будинку гірський велосипед та бетонозмішувач. ФОТО
Сьогодні, 10:38
У Луцьку чоловік тероризує сусідів. ВІДЕО
Сьогодні, 10:13
На Волині «швидка» злетіла в кювет
Сьогодні, 09:45
Схожі новини
Смартгодинник, навушники і гроші: волинянин обікрав магазин Смартгодинник, навушники і гроші: волинянин обікрав магазин
19 серпень, 2021, 18:15
У Ковелі злодій викрав з церкви велосипед. ВІДЕО У Ковелі злодій викрав з церкви велосипед. ВІДЕО
11 липень, 2021, 20:44
Попросив покататись: волинянин вкрав у свого знайомого велосипед Попросив покататись: волинянин вкрав у свого знайомого велосипед
11 червень, 2021, 11:46
У Маневичах неповнолітній злодій вночі напав на жінку У Маневичах неповнолітній злодій вночі напав на жінку
30 жовтень, 2019, 10:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На вулиці Лесі Українки вандали знищили ще кілька витинанок
Сьогодні, 11:47
 0
Ціна на газ: скільки лучанам доведеться платити у січні
Сьогодні, 11:32
 0
У Луцьку затримали п'яного водія, у крові якого норма алкоголю перевищена в 11 разів
Сьогодні, 11:20
 0
Відоме ім’я кіберполіцейського з Луцька, який брав 1500 доларів хабаря
Сьогодні, 11:03
 0
Шахраї ошукали волинян на 150 тисяч гривень
Сьогодні, 10:57
 0
Медіа
відео
1/8