На Волині чоловік вкрав з будинку гірський велосипед та бетонозмішувач. ФОТО

На Маневиччині злодій викрав з будинку 46-річного місцевого жителя гірський велосипед та бетонозмішувач, вартістю 9 тис. грн.Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.Оперативники встановили, що кримінальне правопорушення скоїв 33-річний житель селища. До слова, у минулому чоловік вже притягувався до кримінальної відповідальності.Окрім цього, поліцейські розкрили крадіжку мобільного телефону, дві крадіжки з торгових залів магазинів у Луцьку та Луцькому районі, а на Горохівщині оперативники викрили раніше судимого 38-річного місцевого жителя у вчиненні крадіжки з СТО.За усіма фактами крадіжок відомості поліція внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 185 Кримінального кодексу України. Слідство триває.